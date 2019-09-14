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Гончарук усилит свою команду в следующем месяце

Гончарук усилит свою команду в следующем месяце
11:59 Сегодня Телеграф УНИАН Фото:YES 2019

Новости Украины:Премьер-министр Украины хочет усилить свою команду молодыми и честными людьми.

Премьер-министр Алексей Гончарук надеется на усиление правительственной команды в следующем месяце.

Ооб этом премьер сказал во время выступления на 16-й ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в Киеве.

"Это новая команда, которая сейчас пришла в правительство, еще на самом деле будет усиливаться. Я не хочу анонсировать громкие назначения, но в следующем месяце, по моему мнению, наша команда возрастет, как минимум, вдвое и усилится такими же молодыми честными и профессиональными людьми", - сказал он.

29 августа Верховная Рада ”пакетным” голосованием назначила членов Кабинета министров Украины.

На должность вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции назначен Дмитрий Кулеба, на должность вице-премьера - министра цифровой трансформации - Михаил Федоров, на должность министра Кабинета министров - Дмитрий Дубилет.

Правительство проработает все пять лет: Гончарук верит в лучшее

Министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства стал Тимофей Милованов, министром юстиции - Денис Малюська, министром финансов - Оксана Маркарова.

Министром энергетики и защиты окружающей среды назначен Алексей Оржель, министром инфраструктуры - Владислав Криклий, министром развития громад и территорий Украины - Алена Бабак.

Министром образования и науки стала Анна Новосад, министром здравоохранения - Зоряна Скалецкая (Черненко), министром культуры, молодежи и спорта - Владимир Бородянский.

Министром социальной политики назначена Юлия Соколовская, министром внутренних дел - Арсен Аваков, министром по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц - Оксана Коляда.

Как сообщалось ранее, премьер-министр Алексей Гончарук считает, что успешная Украина станет асимметричным ответом России на ее агрессию.

Кроме этого, премьер-министр Украины Алексей Гончарук провел официальную встречу с президентом Финляндии.

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Кабинет Министров, Ялтинская конференция, Алексей Гончарук, Aорум YES.
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