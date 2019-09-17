Разумков: вопрос обновления Конституционного Суда в Раде не поднимается

Новости Украины:Относительно Конституционного Суда - по состоянию на сегодня так вопрос не стоит

В Верховной Раде сейчас не рассматривается вопрос возможного обновления состава Конституционного Суда. Об этом заявил председатель ВР Дмитрий Разумков в программе "Свобода слова" на телеканале ICTV.

"Относительно Конституционного Суда - по состоянию на сегодня так вопрос не стоит", - отметил спикер, отвечая на вопрос экспертов о том, стоит ли ожидать назначения нового состава КС.

Разумков добавил: "Я очень не люблю гадать на кофейной гуще, потому как только это будет, я думаю, мы сможем вернуться к дискуссии".