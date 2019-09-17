Скачать
Вторник, 17.09.2019
Полозов посетил следственное управление ФСБ России
Полозов посетил следственное управление ФСБ России
Абромавичус: за пять лет украинский экспорт оружия надо увеличить до $2 миллиардов
Абромавичус: за пять лет украинский экспорт оружия надо увеличить до $2 миллиардов
Украинские арбитры будут судить матч Лиги Европы
Украинские арбитры будут судить матч Лиги Европы
Неудачный эксперимент: теперь комары стали выносливее
Неудачный эксперимент: теперь комары стали выносливее

Разумков: вопрос обновления Конституционного Суда в Раде не поднимается

Разумков: вопрос обновления Конституционного Суда в Раде не поднимается
02:55 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Относительно Конституционного Суда - по состоянию на сегодня так вопрос не стоит

В Верховной Раде сейчас не рассматривается вопрос возможного обновления состава Конституционного Суда. Об этом заявил председатель ВР Дмитрий Разумков в программе "Свобода слова" на телеканале ICTV.

"Относительно Конституционного Суда - по состоянию на сегодня так вопрос не стоит", - отметил спикер, отвечая на вопрос экспертов о том, стоит ли ожидать назначения нового состава КС.

Пристайко назвал "формулу Зеленского" для урегулирования на Донбассе

Разумков добавил: "Я очень не люблю гадать на кофейной гуще, потому как только это будет, я думаю, мы сможем вернуться к дискуссии".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Верховная Рада, Конституционный Суд, Дмитрий Разумков, Вопрос обновления Конституционного Суда.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Самая полезная каша: особенно поможет при артрите и гастрите
02 Viber представил новую функцию
03 Гороскоп на завтра, 17 сентября 2019: все знаки Зодиака
04 Низкое давление: причины и как улучшить состояние гипотоникам
05 Новый пресс-секретарь Разумкова: что о ней известно
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Мост Кличко&quot; опять открыли для посещения (Видео)
"Мост Кличко" опять открыли для посещения (Видео)
Лучше остаться дома: прогноз погоды на завтра, 17 сентября
Лучше остаться дома: прогноз погоды на завтра
Зеленский провел встречу с президентом Словакии (Фото, Видео)
Зеленский провел встречу с президентом Словакии (Фото, Видео)
Появился еще до человека: найден белок, устойчивый к антибиотикам
Появился еще до человека: найден белок, устойчивый к антибиотикам
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь