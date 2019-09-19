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Верховная Рада включила в повестку 19 сентября законопроект о столице

Верховная Рада включила в повестку 19 сентября законопроект о столице
11:34 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Верховная Рада включила в повестку дня второй сессии законопроект №2143 "О внесении изменений в Закон Украины "О столице Украины - городе-герое Киеве"".

Соответствующее решение поддержали 237 народных депутатов при минимально необходимых 226-ти, сообщает корреспондент Укринформа.

Авторы законопроекта, которыми является группа депутатов от фракции "Слуга народа", предлагают разделить должности мэра Киева и председателя Киевской городской государственной администрации.

Предполагается, что мэр Киева должен избираться путем прямых выборов, а глава КГГА будет назначаться на должность и освобождаться от нее Президентом по представлению Кабинета министров Украины.

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Законопроектом предлагается системно урегулировать вопросы правового статуса города Киева и особенностей местного самоуправления в столице. В частности, предполагается установить, что на территории города Киева образуются районы в городе Киеве, которые являются административно-территориальными единицами, входящими в систему административно-территориального устройства Украины.

В соответствии с предлагаемыми в законопроекте положениями, исполнительную власть в Киеве должна осуществлять Киевская городская государственная администрация, а местное самоуправление столицы - территориальная громада города как непосредственно, так и через Киевский городской совет, районные советы в Киеве и их исполнительные органы.

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Законопроект предусматривает распределение полномочий органа местного самоуправления между Киевским городским советом и районными в городе Киеве советами.

Определено, что закон вступит в силу в день его опубликования в парламентской газете "Голос Украины".

В заключительных и переходных положениях законопроекта предлагается 8 декабря 2019 года провести внеочередные выборы Киевского городского головы и депутатов Киевского городского совета.

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Кроме того, определяется, что в течение шести месяцев после того, как этот закон вступит в силу, Кабинет министров Украины должен осуществить ликвидацию районных в городе Киеве государственных администраций и реорганизацию Киевской городской государственной администрации.

Целью законопроекта в целом является создание законодательных предпосылок для выполнения положений Конституции Украины и Европейской хартии местного самоуправления в части реализации права киевлян в рамках законодательства самостоятельно решать вопросы местного значения, приближение органов местного самоуправления к громаде города Киева, а также уточнение полномочий местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления с целью предоставления возможности громаде города Киева влиять на политические и социально-экономические процессы в столице.

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Верховная Рада, Киев, ВР, Закон о столице.
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