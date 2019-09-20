Зеленский повысил Евдокимова в должности - до главы СВР

Новости Украины:Несколькими указами президента назначенный в июле заместителем главы СВР Валерий Евдокимов возглавил разведывательное ведомство Украины.

Заместитель председателя Службы внешней разведки (СВР) Валерий Евдокимов указами президента Владимира Зеленского был уволен со своей должности и назначен главой ведомства. Данные указы опубликованы на сайте президента 20 сентября.

Ранее Владимир Зеленский назначил Евдокимова заместителем главы СВР в июле 2019 года. Прежний глава Службы внешней разведки Владислав Бухарев 12 сентября был уволен и назначен по решению Зеленского заместителем главы СБУ и начальником Главного управления по борьбе с коррупцией при СБУ.

Валерий Евдокимов в 2013 году работал начальником управления администрации Госпогранслужбы Украины. Новый глава Внешней разведки Украины имеет звание генерал-майора, а в 2017 году он получил Орден Данила Галицкого.

Напомним, Винницкая ОГА получила нового руководителя. Новым главой области станет Владислав Скальский. Указ об его назначении подписал президент Украины Владимир Зеленский.