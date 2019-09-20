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Зеленский повысил Евдокимова в должности - до главы СВР

Зеленский повысил Евдокимова в должности - до главы СВР
11:52 Сегодня Телеграф Фото: АП

Новости Украины:Несколькими указами президента назначенный в июле заместителем главы СВР Валерий Евдокимов возглавил разведывательное ведомство Украины.

Заместитель председателя Службы внешней разведки (СВР) Валерий Евдокимов указами президента Владимира Зеленского был уволен со своей должности и назначен главой ведомства. Данные указы опубликованы на сайте президента 20 сентября.

Ранее Владимир Зеленский назначил Евдокимова заместителем главы СВР в июле 2019 года. Прежний глава Службы внешней разведки Владислав Бухарев 12 сентября был уволен и назначен по решению Зеленского заместителем главы СБУ и начальником Главного управления по борьбе с коррупцией при СБУ.

Валерий Евдокимов в 2013 году работал начальником управления администрации Госпогранслужбы Украины. Новый глава Внешней разведки Украины имеет звание генерал-майора, а в 2017 году он получил Орден Данила Галицкого.

Зеленский назначил Екатерину Слядневу заместителем главы Службы внешней разведки

Напомним, Винницкая ОГА получила нового руководителя. Новым главой области станет Владислав Скальский. Указ об его назначении подписал президент Украины Владимир Зеленский. 

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Все по теме:

СБУ, Владимир Зеленский, СВР, Владислав Бухарев, Служба внешней разведки, Валерий Евдокимов.
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