Глава комитета Рады по внешним делам: Венгрия не является врагом

Новости Украины:Украина и Венгрия должны договариваться, но компромисс не может касаться основных вещей.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко считает, что Венгрия и Украина должны договариваться, но компромисс не может касаться основных вещей, и в частности европейской и евроатлантической интеграции последней.

Как передает корреспондент, об этом Яременко сказал во время международной дискуссии "Украина-Венгрия: на пути к взаимопониманию".

Он высказал мнение, что Венгрия не будет проводить такую политику в отношении Украины, которой придерживается Россия.

"Венгрия не является врагом. Все проблемы, которые у нас есть с Венгрией, - Венгрия никогда не сможет эскалировать до того уровня, как могут наши другие соседи или, как может наш один сосед, с которым мы уже ведем войну", - заявил Яременко.

"Мне кажется, это и есть основа для понимания того, что мы должны сделать для решения наших проблем с Венгрией - договариваться. Разговаривать и договариваться", - отметил он.

"Основой для будущих договоренностей не может быть компромисс вокруг базисных вещей, но к этим основным вещам относится и наша интеграция с НАТО, и наша интеграция с ЕС. Этим тоже мы не можем жертвовать", - отметил Яременко.

"Как найти этот деликатный баланс между вопросами внутреннего мира в Украине и вопросами самоидентификации, вопросами формирования идентичности нашей нации, к которым, конечно, языковые и образовательные вопросы имеют первостепенное отношение, и вопросами приоритетов внешней политики, - это и должно быть темой широкого разговора", - убежден Яременко.

Как сообщалось, отношения Украины и Венгрии ухудшились после принятия осенью 2017 года Верховной Радой нового закона об образовании.

Венгрия блокирует проведение заседаний Комиссии Украина-НАТО, заявляя о якобы нарушении прав венгров, живущих в Украине, из положения закона, которым определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

Согласно заключению Венецианской комиссии от 8 декабря 2017 года, украинской власти рекомендовано сбалансировать положение языковой статьи закона "Об образовании".

14 февраля 2018 года Кабинет министров одобрил законопроект (№8046), которым предусматривается продлить переходный период имплементации языковой статьи закона "Об образовании" до 2023 года. Проект закона находится на рассмотрении парламентских комитетов.