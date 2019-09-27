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"Не гарантирует безопасности": Кучма не подпишет "формулу Штайнмайера"

"Не гарантирует безопасности": Кучма не подпишет "формулу Штайнмайера"
16:14 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Леонид Кучма настаивает на официальной позиции Украины относительно выборов на Донбассе.

Второй президент Украины, представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма, комментируя так называемую "формулу Штайнмайера", заявляет, что проведение выборов на оккупированных территориях Украины возможно лишь с контролем Киевом российско-украинской границы.

Леонид Кучма настаивает на том, что невозможно проводить выборы на территории, где нет гарантий соблюдения стандартов безопасности, поскольку даже патрули СММ ОБСЕ не всегда имеют доступ на определенные участки. По словам Кучмы, Украине не может получить контроль над границей протяженностью около 450 километров.

Называя условие установления мира на Донбассе, Кучма подчеркивает, что демократичные выборы необходимо провести по международным стандартам, если Россия действительно хочет, чтобы та территория стала украинской, а не подконтрольной России. Представитель Украины в ТГК добавил, что гарантии безопасности включены в Минские соглашения, и нельзя говорить о гарантиях безопасности там, где "каждый день погибают люди".

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Кучма заявил, что невозможно воспринимать позицию политиков относительно "формулы Штайнмайера", и он также не будет подписывать документ, который не дает гарантий безопасности в регионе. Леонид Кучма не понимает, почему из России звучат тезисы, что "украинцы — братский народ" в том время, когда они "убивают свой один народ". Второй президент Украины отказывается подписывать подобные документы.

Ранее Петр Порошенко рассказал о так называемой "формуле Штайнмайера", которая упоминалась в общении "нормандской четверки".

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Донбасс, Леонид Кучма, ТКГ, Формула Штайнмайера.
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