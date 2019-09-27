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Бойкот сессии ПАСЕ: над чем будет работать делегация Украины

Бойкот сессии ПАСЕ: над чем будет работать делегация Украины
17:29 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины:Украина будет работать над углублением сотрудничества со странами-членами Совета Европы.

Новая украинская делегация, отказавшаяся от участия в Парламентской ассамблее Совета Европы, намерена усилить сотрудничество с международными партнерами для продвижения украинской позиции с разных сторон. О таких планах заявила глава Елизавета Ясько.

По словам депутата от "Слуги народа", на сегодняшний день присутствует потребность представлять Украину в этом органе, однако физическое присутствие делегации не всегда гарантирует выполнение и соблюдение ее интересов. По словам Ясько, Совет Европы продолжает оставаться основным институтом по защите демократии и прав человека.

Глава украинской делегации отмечает, что для Украины важно увеличить количество союзников для отстаивания своих интересов, чтобы в сессионном зале ПАСЕ звучала позиция Украины "устами наших партнеров". Для достижения этой цели Украина будет работать над углублением сотрудничества с существующими партнерами и поиском новых союзников для того, чтобы "голос имел одну общую и единую позицию".

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Ясько добавила, что отказ в посещении осенней сессии ПАСЕ является единственным правильным решением в сложившейся ситуации, он позволяет продемонстрировать твердую политическую позицию Украины, которая несогласна с возвращением российской делегации, которая так и не выполнила принятые резолюции.

Возвращение России в ПАСЕ, по словам Ясько, является "опасным прецедентом", поскольку такой шаг снизил авторитет организации перед всеми членами Совета Европы.

Украина намерена играть ключевую роль в процессах перезагрузки ПАСЕ, а выбранный способ о неучастии является четким политическим сигналом.

Напомним, новый состав украинской делегации во главе с депутатом "Слуги народа" Елизаветой Ясько принял решение бойкотировать осеннюю сессию ПАСЕ из-за несогласия с политикой организации.

Сразу после публикации этого решения, народный депутат "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко заявил, часть старой делегации в составе новой таки посетит ПАСЕ.

Кроме этого, он заявлял, что Украина утратит на 2 месяца возможность участвовать в комитетах ПАСЕ на 2 месяца, если депутаты Рады до 30 сентября не сформируют заявку на посещении сессиии.

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ПАСЕ, Алексей Гончаренко, Елизавета Ясько.
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