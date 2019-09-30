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У Порошенко поддерживают бойкот ПАСЕ, но это поздно

У Порошенко поддерживают бойкот ПАСЕ, но это поздно
19:52 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook Арьев

Новости Украины:В "Евросолидарности" поддерживают бойкот новой украинской делегации участие в осенней сессии ПАСЕ.

Народный депутат, глава делегации Украины в ПАСЕ в Верховной Раде 8-го созыва Владимир Арьев (фракция "Евросолидарность") поддержал бойкот украинской делегацией парламента 9-го созыва участия в сессии Ассамблеи.

"Решение о бойкоте этой сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы, которое приняла новая украинская делегация, я абсолютно и полностью поддерживаю", - сказал Арьев в комментарии телеканалу "Прямой", сообщает в понедельник пресс-служба партии "Европейская солидарность".

Поясняя свою поддержку бойкота, парламентарий сказал: "Потому, что в данном случае отсутствие голоса будет звучать значительно сильнее, за наличие этого голоса".

По его словам, если бы украинская делегация приехала на сессию ПАСЕ "словно ничего не произошло" - это было бы рамках российского сценария и сценария тех, кто поддерживает возвращение России в ПАСЕ.

Президент ПАСЕ о возвращении РФ: Нам необходимо работать рука об руку

Парламентарий также особо отметил тех депутатов национальных парламентских делегаций, которые приняли решение об индивидуальном неучастии в нынешней сессии ПАСЕ, в частности это депутаты от Литвы.

"Хотя соглашаясь с украинской делегацией в том, что они приняли стратегическое решение, но не согласен с тем, что они его приняли поздно. Они затянули с принятием решения о бойкоте до 23 сентября. Буквально неделю назад было принято это решение", - в то же время отметил Арьев.

По его словам, именно поэтому многие делегации не дождались решения от Украины и решали самостоятельно участвовать в нынешней сессии ПАСЕ, некоторые из депутатов отказались от участия в индивидуальном порядке.

В ПАСЕ надеются на возвращение украинской делегации

"Поэтому такое единство было нарушено. И я надеюсь, что в будущем украинская делегация будет действовать более решительно, чем это было в этот раз", - добавил Арьев.

По его словам, эффект от этого бойкота мог быть более масштабным и значимым.

Украинский парламентарий выразил сожаление, что представители украинской делегации поздно к нему обратились, и поэтому уже невозможно было мобилизовать значительную поддержку среди других делегаций в ПАСЕ.

"Но бойкот со стороны украинской делегации абсолютно оправдан", - выразил убеждение Арьев.

Он подчеркнул, что ПАСЕ сама нарушила свои главные принципы. Кроме того, есть вопрос о легитимности избрания российских депутатов на выборах в РФ, с участием избирателей аннексированного Крыма. А значит и их участие в любых голосованиях на сессии в ПАСЕ ставит под сомнение легитимность таких решений Ассамблеи.

"Делегитимизация структуры под названием ПАСЕ состоялась в июне с принятием решения о возвращении российской делегации. Поэтому работать в этой структуре, пока эта организация не восстановит к себе доверие, я считаю смысла нет", - сказал политик.

Он также прокомментировал намерения президентского комитета ПАСЕ посетить Украину.

"Я считаю, что это может быть шагом навстречу Украине, но маленьким. Вопрос не в том, что сам факт проведения президентского комитета ПАСЕ в Киеве, это уже хорошо. Вопрос в том, с чем приедет президентский комитет, с которыми посланиями", - сказал Арьев добавив: "Если от нас будут требовать принять все как есть, то я считаю, что президентский комитет должен ехать туда, откуда приехал".

При этом нардеп выразил убеждение, что комитет должен приехать в Украину с конкретными предложениями по поводу того, как восстановить доверие и выходить из ситуации, в которой ПАСЕ дискредитировала сама себя.

Напомним, Алексей Гончаренко заявил, что президентский комитет ПАСЕ проведет свою ближайшую консультацию в Киеве.

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Украина, ПАСЕ, Владимир Арьев, Европейская солидарность.
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