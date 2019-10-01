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"Нет никаких проблем внутри партии": Разумков - о возможном расколе в "Слуге народа"

"Нет никаких проблем внутри партии": Разумков - о возможном расколе в "Слуге народа"
14:22 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Дмитрий Разумков отрицает раскол в партии "Слуга народа".

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков опроверг информацию о расколе в партии "Слуга народа".

Об этом он заявил на брифинге 1 октября.

"Я уже опровергал эту информацию. Пожалуй, не совсем правильно были подобраны слова, которые использовали коллеги, когда об этом (съезде партии - ред.) говорили. Нет никакого раскола, нет никаких проблем внутри партии", - подчеркнул Разумков.

Разумков: Предложения по составу ЦИК от президента не поступало

Ранее он подтвердил, что слагает полномочия председателя партии "Слуга народа", а также сказал, что партийный съезд может состояться ориентировочно в конце октября.

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Верховная Рада, "Слуга народа", Дмитрий Разумков.
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