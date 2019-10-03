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Четверг, 03.10.2019
Влияние Коломойского: экс-посол США предупреждает о рисках ухудшения отношений Украины и Запада
Влияние Коломойского: экс-посол США предупреждает о рисках ухудшения отношений Украины и Запада
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Влияние Коломойского: экс-посол США предупреждает о рисках ухудшения отношений Украины и Запада

Влияние Коломойского: экс-посол США предупреждает о рисках ухудшения отношений Украины и Запада
03:40 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Пайфер считает, что влияние Коломойского на власть ухудшит связи Украины с Западом.

Экс-посол США в Украине (1998-2000 гг.) Стивен Пайфер обратил внимание на неприемлемость любого влияния олигарха Игоря Коломойского на решение нынешнего государственного руководства Украины.

Как заявил бывший высокопоставленный американский дипломат в среду на собственной твиттер-странице, это сразу ухудшит отношения Украины с МВФ и сторонников Украины на Западе.

"Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил, что подал в отставку из-за беспокойства относительно влияния олигарха Коломойского. Если Коломойский действительно имеет влияние, это плохо будет воспринято Международным валютным фондом и теми, кто поддерживает Украину на Западе", - отметил Пайфер.

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Это уже не первый раз, когда экс-посол США в Киеве предостерегает новую администрацию в Украине от возможных "компромиссов" с олигархом Коломойским.

Еще в сентябре Пайфер отметил, что в первые же месяцы на президентском посту Владимир Зеленский создал "немалый политический капитал в Украине и с друзьями Киева на Западе, включая МВФ". В связи с этим американский эксперт посоветовал новой украинской власти осторожно обращаться с Коломойским, в том числе никаких "компромиссов" в отношении Приватбанка.

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США, ПриватБанк, Стивен Пайфер, Александр Данилюк, Игорь Коломойский.
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