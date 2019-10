Влияние Коломойского: экс-посол США предупреждает о рисках ухудшения отношений Украины и Запада

Экс-посол США в Украине (1998-2000 гг.) Стивен Пайфер обратил внимание на неприемлемость любого влияния олигарха Игоря Коломойского на решение нынешнего государственного руководства Украины.

Как заявил бывший высокопоставленный американский дипломат в среду на собственной твиттер-странице, это сразу ухудшит отношения Украины с МВФ и сторонников Украины на Западе.

"Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил, что подал в отставку из-за беспокойства относительно влияния олигарха Коломойского. Если Коломойский действительно имеет влияние, это плохо будет воспринято Международным валютным фондом и теми, кто поддерживает Украину на Западе", - отметил Пайфер.

