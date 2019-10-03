Шайтан станет временным главой Госслужбы экспортного контроля

Новости Украины:Кабмин одобрил кандидатуру Александра Шайтана на должность временного руководителя Государственной службы экспортного контроля.

Кабинет министров назначил исполняющим обязанности главы Государственной службы экспортного контроля Украины Александра Шайтана, который до этого был заместителем председателя службы.

Соответствующее распоряжение было принято на заседании Кабмина 2 октября, сообщается на правительственном портале.

"Возложить временно, до назначения в установленном порядке председателя Государственной службы экспортного контроля Украины, исполнение обязанностей председателя Государственной службы экспортного контроля Украины на заместителя председателя указанной службы Шайтана Александра Викторовича", - сказано в распоряжении.

В начале сентября президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру Алексею Гончаруку до конца года провести "полную кадровую перезагрузку" в ряде ведомств.

Как сообщалось ранее, Кабинет министров Украины назначил исполняющим обязанности главы Государственного агентства автомобильных дорог Украины экс-начальника управления эксплуатации дорог "Укравтодора" Олега Федоренка.