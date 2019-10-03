"Нет ни графика, ни дат": МИД РФ - о "нормандской встрече"

Новости Украины:В России пока ничего не знают о будущей встрече министров в "нормандском формате".

Дата встречи министров иностранных дел стран ”нормандского формата” пока не обсуждается.

Как передает корреспондент в РФ, об этом сообщила на брифинге в Москве официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

”Теоретически ее (встречу) исключать нельзя, но в практическом плане пока нет ни графика, ни дат. Если появятся, мы сразу же поделимся с вами этой информацией. Но пока у меня нет данных, что встреча в таком формате в практическом плане обсуждалась”, - сказала Захарова.

Ранее помощник президента РФ Владислав Сурков заявил, что до проведения встречи глав государств ”нормандского формата” может пройти встреча глав МИД четырех стран.

Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила, что встреча в "нормандском формате" состоится в Париже.