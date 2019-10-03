Скачать
Четверг, 03.10.2019
Гончарук и Смолий подписали меморандум о стабильности экономики
Гончарук и Смолий подписали меморандум о стабильности экономики
Данилюк призывает Богдана уйти в отставку
Данилюк призывает Богдана уйти в отставку
Поединок Динамо - Шахтер вероятнее всего пройдет без зрителей
Поединок Динамо - Шахтер вероятнее всего пройдет без зрителей
СМИ: Королеве Елизавете II нужна срочная операция
СМИ: Королеве Елизавете II нужна срочная операция

"Нет ни графика, ни дат": МИД РФ - о "нормандской встрече"

"Нет ни графика, ни дат": МИД РФ - о "нормандской встрече"
18:06 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:В России пока ничего не знают о будущей встрече министров в "нормандском формате".

Дата встречи министров иностранных дел стран ”нормандского формата” пока не обсуждается.

Как передает корреспондент в РФ, об этом сообщила на брифинге в Москве официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

”Теоретически ее (встречу) исключать нельзя, но в практическом плане пока нет ни графика, ни дат. Если появятся, мы сразу же поделимся с вами этой информацией. Но пока у меня нет данных, что встреча в таком формате в практическом плане обсуждалась”, - сказала Захарова.

Лавров не понимает реакции Порошенко на "формулу Штайнмайера"

Ранее помощник президента РФ Владислав Сурков заявил, что до проведения встречи глав государств ”нормандского формата” может пройти встреча глав МИД четырех стран.

Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила, что встреча в "нормандском формате" состоится в Париже.

Кремль ведет работу над встречей "нормандской четверки" для обсуждения новых обстоятельств после принятия "формулы Штайнмайера".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

МИД РФ, Мария Захарова, Нормандский формат.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Маникюр 2019: дизайн ноготков с золотой фольгой (Фото)
02 Не выдержал издевательств: в Одессе трехлетний мальчик сбежал из дома
03 Гороскоп на сегодня, 3 октября 2019: все знаки Зодиака
04 "Формула Штайнмайера": Канадская диаспора обратилась к Зеленскому
05 Что носить осенью 2019: гардероб, который поможет создать идеальный образ (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Усилено наказание за отказ в перевозке льготников в Украине
Усилено наказание за отказ в перевозке льготников в Украине
СМИ: Волкер заверял Трампа в надежности Зеленского
СМИ: Волкер заверял Трампа в надежности Зеленского
&quot;Теплые кредиты&quot; в прежнем виде продлеваются еще на год
"Теплые кредиты" в прежнем виде продлеваются еще на год
Microsoft представила новую ОС Windows 10X (Видео)
Microsoft представила новую ОС Windows 10X (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь