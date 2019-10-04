Волкер в Конгрессе США заявил, что Луценко нельзя доверять

Новости Украины:В Конгрессе США выслушали доводы Курта Волкера относительно связей Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

На сегодняшних слушаниях в Конгрессе США относительно связей президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского бывший спецпредставитель Государственного департамента по делам Украины Курт Волкер дал показания, в которых утверждал, что просил власти Украины не вмешиваться во внутренние дела США, передает CNN.

Показания Курта Волкера были даны перед представителям трех комитетов Конгресса, расследующих "украинское дело" Трампа.

Экс-спецпредставитель рассказал, что власти Украины неоднократно спрашивали его о причинах задержки военной помощи, на что Волкер не мог дать однозначного ответа.

Кроме этого, Волкер обеспокоен попытками следователей привлечь к делу экс-генпрокурора Украины Юрия Луценко, поскольку, по его словам, "Луценко не следует доверять".

Напомним, в США разгорелся скандал в связи с июльским телефонным разговором Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, в котором украинского президента просили расследовать деятельность оппонента Трампа на выборах Джо Байдена и его сына в Украине.

В Конгрессе начали расследовать это дело, начав процедуру импичмента Дональда Трампа.