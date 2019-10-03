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Украинское дело Трампа: Волкера вызвали на слушания в Конгресс

Украинское дело Трампа: Волкера вызвали на слушания в Конгресс
23:37 Чт, 3 Октябрь 2019 Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Американские конгрессмены в рамках расследования связей Трампа с Украиной начали опрашивать Курта Волкера.

Конгрессмены из трех комитетов Палаты представителей США на закрытых слушаниях в четверг принялись опрашивать Курта Волкера, ранее подавшего в отставку с поста спецпредставителя госдепартамента США по Украине, сообщает издание The Hill.

Издание отмечает, что эта встреча проходит на фоне усиления активности Демократической партии в отношении расследования, цель которого - определить, есть ли основания для объявления импичмента президенту США Дональду Трампу.

По данным The Hill, в слушаниях принимают участие представители трех комитетов - по разведке, который ведет данное расследование, по иностранным делам и по надзору.

Возле места слушаний в Капитолии собралось большое число журналистов, фотографов и операторов, так что конгрессменам приходилось протискиваться сквозь толпу.

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Двое конгрессменов, покинувших помещение до окончания слушаний, отказались отвечать на вопросы журналистов.

Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля в телефонной беседе с президентом Украины Владимиром Зеленским затрагивал тему необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

Сообщение об этом передал своему руководству сотрудник американской разведки. Оно по требованию конгрессменов было передано им для ознакомления. Это сообщение сотрудника разведки стало поводом для того, чтобы в среду спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о решении начать процедуру, цель которой - определить, можно ли объявить импичмент Трампу.

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В Конгресс для дачи пояснений вызвали Курта Волкера, который, как стало известно СМИ в пятницу, подал в отставку, бывшего посла США на Украине Мэри Йованович, заместителя помощника госсекретаря Джорджа Кента, постпреда США при ЕС Гордона Сондлэнда и советника Госдепа Ульриха Брехбуля.

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Конгресс США, Дональд Трамп, Хантер Байден, Курт Волкер.
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