Штат сотрудников Института стратегических исследований сокращен: указ

Новости Украины:Зеленский сократил штат Института стратегических исследований с 260 до 234 человек.

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил предельную численность сотрудников Национального института стратегических исследований в количестве 234 штатных единицы.

Об этом говорится в тексте указа главы государства №737/2019 от 7 октября, опубликованного на сайте президента.

При этом указом признаются утратившими силу ряд президентских указов, а также отдельных статей и пунктов указов 2002-2015гг, в частности, действовавший до сих пор указ от 3 марта 2015 года №120 "О сокращении предельной численности работников Национального института стратегических исследований", согласно которой предельный штат института устанавливался в 260 человек.

Кроме того, указ утверждает новую редакцию Устава Национального института стратегических исследований, которая прилагается к документу.

Указ вступает в силу со дня опубликования.