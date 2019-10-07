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Штат сотрудников Института стратегических исследований сокращен: указ

Штат сотрудников Института стратегических исследований сокращен: указ
19:27 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ОПУ

Новости Украины:Зеленский сократил штат Института стратегических исследований с 260 до 234 человек.

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил предельную численность сотрудников Национального института стратегических исследований в количестве 234 штатных единицы.

Об этом говорится в тексте указа главы государства №737/2019 от 7 октября, опубликованного на сайте президента.

При этом указом признаются утратившими силу ряд президентских указов, а также отдельных статей и пунктов указов 2002-2015гг, в частности, действовавший до сих пор указ от 3 марта 2015 года №120 "О сокращении предельной численности работников Национального института стратегических исследований", согласно которой предельный штат института устанавливался в 260 человек.

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Кроме того, указ утверждает новую редакцию Устава Национального института стратегических исследований, которая прилагается к документу.

Указ вступает в силу со дня опубликования.

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Владимир Зеленский, НИСИ, ОПУ.
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