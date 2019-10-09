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Среда, 09.10.2019
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Кличко: В отношении Ткаченко я комментировать не хочу

Кличко: В отношении Ткаченко я комментировать не хочу
13:23 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook КГГА

Новости Украины:Виталий Кличко, ссылаясь на закон о столице, заявляет, что для эффективной работы КГГА не нужно создавать дуализм во власти.

Мэр Киева Виталий Кличко подчеркнул, что председателем Киевской городской государственной администрации может быть человек, избранный киевлянами, а не назначенный сверху.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в беседе с журналистами, сообщает корреспондент.

"Баллотироваться на пост главы КГГА невозможно, это не избирательная должность. В законе "О столице" и Конституционным Судом 2003 года было сказано, что народом избранный киевский городской голова должен быть назначен председателем Киевской городской государственной администрации, для того чтобы не было дуализма, для того чтобы все работало эффективно... В отношении Ткаченко я комментировать не хочу, много людей, которые хотят стать Киевским городским головой. Этот вопрос не ко мне, этот вопрос к людям, и только они могут избрать киевского городского голову. И только киевлянами избранный городской голова несет ответственность перед киевлянами, а человек, назначенный сверху, никакой ответственности перед людьми не несет, а только перед тем человеком, который его назначил", - прокомментировал Кличко.

Ткаченко претендует на должность главы КГГА

Как сообщалось, народный депутат от "Слуги народа" Александр Ткаченко подтвердил, что претендует на должность главы Киевской городской госадминистрации.

Напомним, в Киеве презентовали законопроект ”О Киеве - столице Украины”.

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Виталий Кличко, Киев, КГГА, Александр Ткаченко.
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