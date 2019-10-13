Загороднюк: Часть государственного оборонного заказа должна быть закрытой

Новости Украины:Министр обороны Украины рассказал о дальнейших планах ведомства и пояснил, как будет открывать данные ГОЗ.

Засекречивания государственного оборонного заказа поднимало большое количество вопросов. Поэтому сегодня Минобороны работает над тем, чтобы сделать большую его часть открытой.

Об этом заявил Министр обороны Украины Андрей Загороднюк во время торжественного собрания ко Дню защитника Украины.

Он отметил, что какая-то часть ГОЗ должна быть закрытой, в Минобороны не все могут публиковать. При этом все увидят, как развивается армия, куда направляются средства и как формируются цены.

По его словам, сейчас осуществляется максимальное введение принципов конкурентности, которое имеет цель предотвратить ситуации, когда руководством решается дальнейшая судьба госсредств.

"Это должно быть абсолютно открыта процедура, что позволит частным компаниям участвовать в государственном оборонном заказе", - сообщил Загороднюк.

Министр также возлагает надежды на "Укроборонпром". Но, при этом, он рассчитывает, что частные компании должны составлять конкуренцию госконцерну для его развития и быстрого реагирования на заказы Минобороны.

Говоря о дальнейших планах, Загороднюк сообщил, что Министерство обороны планирует закупать иностранное вооружение, потому что многие образцы ВВТ, которые сегодня находятся на вооружении ВС Украины - морально и физически устарели. По его словам, сейчас формируется специальная группа, которая будет работать с зарубежными партнерами.