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Киев и Рига будут работать над арестами экс-чиновников

Киев и Рига будут работать над арестами экс-чиновников
14:12 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:Правоохранители Украины будут сотрудничать с латвийскими коллегами в возвращении арестованных в Латвии средств экс-чиновников и поиске новых незаконных активов.

Президенты Украины Владимир Зеленский заявил о том, что Киев и Рига будут сотрудничать в возвращении арестованных в Латвии средств украинских экс-чиновников и поиске новых незаконных активов.

Как передает корреспондент, об этом он сообщил во время совместной с президентом Латвии Эгилсом Левитсом пресс-конференции в Риге.

"Отдельная тема сегодняшнего разговора - это средства преступного происхождения, связанные с экс-чиновниками Украины, которые были выведены из Украины в латвийские банки. Здесь мы настроены на активное двустороннее сотрудничество", - заявил он.

"Это касается также вопроса возврата этих активов, по которым уже есть соответствующее решение суда, а также поиска других активов, которые могли быть незаконно выведены из Украины в Латвию", - добавил Зеленский.

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В свою очередь президент Латвии заявил, что "мы против отмывания нелегальных средств. Мы будем делать все, чтобы этого избежать".

"Есть договоренность, что украинская сторона предоставит необходимые доказательства для того, чтобы этот вопрос мог быть решен", - добавил он.

Левитс отметил, что процедура возврата Украине арестованных средств экс-чиновников еще не завершена. "Латвийская и украинская стороны будут стараться положительно решить вопрос", - сказал он.

Зеленский в Латвии разъяснил реализацию "формулы Штайнмайера"

Сегодня в Латвию с рабочим визитом прибыл Владимир Зеленский. Его торжественно приняли в Рижском замке. 

На встрече с президентом Латвии Зеленский в очередной раз разъяснил "формулу Штайнмайера" и рассказал о соблюдении дней тишины на Донбассе перед разводом сил.

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Латвия, Президент Латвии, Владимир Зеленский, Эгилис Левитс.
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