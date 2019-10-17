В Риге задержали "журналистов" из России, которые прорвались в Зеленскому

Новости Украины:В Риге во время торжеств с участием Владимира Зеленского полицейские задержали двух мужчин с телекамерой и микрофоном, у которых не было никакой аккредитации.

Инцидент произошел после торжественной церемонии возложения цветов к памятнику Свободы Владимиром Зеленским и его латвийским коллегой Эгилсом Левитсом.

Когда Зеленский ушел в толпу пообщаться, к нему протолкнулись двое мужчин с телекамерой и микрофоном, но без каких-либо логотипов СМИ, и начали забрасывать вопросами: “Что с "нормандским форматом?”.

К ним сразу подошли полицейские. Мужчины, задававшие вопросы Президенту Украины, назвались журналистами российского телеканала НТВ. При этом у них не было аккредитации для освещения визита и направления от упомянутого канала.

Более того, выяснилось, что они приехали в Латвию с туристической визой, что не позволяет выполнять профессиональные действия. В ответ на вопрос полицейских “журналисты” сказали, что визу им делала какая-то другая фирма, и они “везде так работают”. В конце концов обоих задержали для выяснения обстоятельств.

Следует отметить, что “телеоператор НТВ” вел съемку еще утром, в начале визита и встречи двух президентов.

Как сообщалось, 16 октября Латвию с официальным визитом посетили Президент Украины Владимир Зеленский с женой и большая делегация, в которую, в частности, вошли вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, руководители МИД и Минюста Вадим Пристайко и Денис Малюська, помощник главы государства Андрей Ермак.