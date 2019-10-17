Скачать
Четверг, 17.10.2019
Джонсон сообщил о достижении соглашения с ЕС по Brexit
Джонсон сообщил о достижении соглашения с ЕС по Brexit
Получателей соцвыплат будут проверять: принят закон
Получателей соцвыплат будут проверять: принят закон
Наставник Шахтера: Болел за Португалию, но Украина добыла отличную победу
Наставник Шахтера: Болел за Португалию, но Украина добыла отличную победу
Звезды "Сверхъестественного" сделали общие татуировки
Звезды "Сверхъестественного" сделали общие татуировки

В Парламенте хотят ввести криминальную ответственность за клевету

В Парламенте хотят ввести криминальную ответственность за клевету
14:12 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:Давида Арахамии анонсировал законопроект об уголовной ответственности за клевету о якобы совершении коррупционных действий.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия анонсировал законопроект об уголовной ответственности за клевету о якобы совершении коррупционных действий.

Об этом он сказал журналистам, отвечая на вопрос по поводу закона об обличителях коррупции и того, что некоторые называют его "законом" о стукачах".

Депутат отметил, что в настоящее время есть много людей, которые знают о коррупционных действиях, но боятся сообщать об этом в правоохранительные органы. "Есть такая гипотеза у нас, что если материально стимулировать этих людей, то они будут меньше бояться, более тщательно собирать информацию и получать материальное вознаграждение. Сработает ли это в нашем обществе или нет - это гипотеза, гипотеза либо валидизируется, либо опровергается", - сказал Арахамия.

В Украине появятся аудиторы безопасности дорог

В то же время, говоря в контексте этого закона о возможности анонимных сообщений, депутат отметил: "С анонимами есть вопрос. И мы уже договорились, что мы внесем отдельный законопроект о внесении изменений в УПК - об усилении ответственности за предоставление недостоверной информации. Уголовную ответственность. Сейчас там штраф, 6 месяцев условно. Надо делать уголовной ответственность: три года, например, тюрьмы, если люди просто будут клевету делать".

Таким образом, считает Арахамия, это демотивирует людей, которые захотят "анонимками" решать собственные дела.

Как сообщалось ранее, сегодня, 17 октября, Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в закон Украины "О предотвращении коррупции" в отношении обличителей коррупции” (№ 1010).

Законом предусмотрено, что право на вознаграждение имеет обличитель, который сообщил о коррупционном преступлении, денежный размер предмета которого либо причиненный государству ущерб от которого в 5 тысяч и более раз превышают размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на момент совершения преступления.

Зеленский подписал закон о реформировании НАПК

Размер вознаграждения обличителя составляет 10% от денежного размера предмета коррупционного преступления или размера причиненного государству ущерба от преступления после вынесения обвинительного приговора суда. Размер вознаграждения не может превышать трех тысяч минимальных заработных плат, установленных на момент совершения преступления.

Анонимное сообщение о возможных фактах коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений, других нарушений подлежит проверке в срок не более 15 дней со дня его получения.

Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Верховная Рада, Законопроект, "Слуга народа", Давид Арахамия.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 17 октября 2019: все знаки Зодиака
02 Елена Зеленская блеснула шикарным нарядом в столице Латвии (Фото)
03 Отчего возникает шум в ушах и как от него избавиться
04 Полезные продукты, на которых не стоит экономить
05 Эльза Хоск опубликовала соблазнительные фото в кровати
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Лищина: Украина может обжаловать решение ЕСПЧ
Лищина: Украина может обжаловать решение ЕСПЧ
Сухо и солнечно: прогноз погоды на 17-18 октября
Сухо и солнечно: прогноз погоды на 17-18 октября
ЦИК присоединилась к процессу улучшения Избирательного кодекса
ЦИК присоединилась к процессу улучшения Избирательного кодекса
Исследование: как бактерии на листьях переживают дневную жару
Исследование: как бактерии на листьях переживают дневную жару
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь