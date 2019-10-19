"Слуга народа" зарегистрировала законопроект об изменении распределения налога на доходы физических лиц

Нардепы от "Слуги народа" зарегистрировали законопроект об изменении распределения налога на доходы физических лиц (НДФЛ) между государственным и бюджетом Киева (№ 2254).
Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный избранник от СН, инициатор законопроекта об изменении распределения НДФЛ Александр Ткаченко.
Он подчеркнул, что на сегодня 60% НДФЛ, собранных в Киеве, передаются в государственный бюджет. Так, в 2018 году Киев передал в бюджет Украины доходов от НДФЛ на сумму 27,3 млрд грн, а в бюджете города осталось 18,7 млрд грн.
"Считаю несправедливым такое распределение. В законопроекте мы предлагаем: 60% будет оставаться в Киеве, 40% - в госбюджет. Так же, как и в других городах страны. Киев не должен отдавать больше, ведь выполняет, кроме того, еще и столичную функцию", - заявил Ткаченко.
По словам депутата, в столице сосредоточено почти 12,5% населения Украины, которое ежедневно использует городские ресурсы, инфраструктуру и имущество. При этом город в запущенном состоянии, есть серьезные инфраструктурные, транспортные, экологические, жилищно-коммунальные, социальные и многие другие проблемы, которые с каждым годом усугубляются. Также нардеп "Слуги народа" перечислил насущные проблемы столицы, текущий бюджет которой с ними пока не справляется: снижение количества муниципального транспорта на 10%, аварийное состояние мостов через Днепр и всех дорог.
Также почти не строятся новые станции метро. Подавляет Ткаченко и ситуация с садиками и школами, в которых катастрофически не хватает мест для детей.
"Это лишь некоторые из системных проблем Киева, которые нужно срочно решать. Ситуация настолько запущена, что текущий бюджет города не справится с такими задачами. Изменения в закон позволят получить дополнительные средства в бюджет", - подытожил депутат.
Александр Ткаченко, кандидатуру которого президент рассматривает на должность главы Киевской горгосадминистрации, рассказал о базовых проблемах столицы.