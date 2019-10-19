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"Слуга народа" зарегистрировала законопроект об изменении распределения налога на доходы физических лиц

"Слуга народа" зарегистрировала законопроект об изменении распределения налога на доходы физических лиц
15:05 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:Ситуация в столице настолько запущена, что текущий бюджет города не справится со многими задачами, считает нардеп.

Нардепы от "Слуги народа" зарегистрировали законопроект об изменении распределения налога на доходы физических лиц (НДФЛ) между государственным и бюджетом Киева (№ 2254).

Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный избранник от СН, инициатор законопроекта об изменении распределения НДФЛ Александр Ткаченко.

Он подчеркнул, что на сегодня 60% НДФЛ, собранных в Киеве, передаются в государственный бюджет. Так, в 2018 году Киев передал в бюджет Украины доходов от НДФЛ на сумму 27,3 млрд грн, а в бюджете города осталось 18,7 млрд грн.

"Считаю несправедливым такое распределение. В законопроекте мы предлагаем: 60% будет оставаться в Киеве, 40% - в госбюджет. Так же, как и в других городах страны. Киев не должен отдавать больше, ведь выполняет, кроме того, еще и столичную функцию", - заявил Ткаченко.

По словам депутата, в столице сосредоточено почти 12,5% населения Украины, которое ежедневно использует городские ресурсы, инфраструктуру и имущество. При этом город в запущенном состоянии, есть серьезные инфраструктурные, транспортные, экологические, жилищно-коммунальные, социальные и многие другие проблемы, которые с каждым годом усугубляются. Также нардеп "Слуги народа" перечислил насущные проблемы столицы, текущий бюджет которой с ними пока не справляется: снижение количества муниципального транспорта на 10%, аварийное состояние мостов через Днепр и всех дорог.

Также почти не строятся новые станции метро. Подавляет Ткаченко и ситуация с садиками и школами, в которых катастрофически не хватает мест для детей.

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"Это лишь некоторые из системных проблем Киева, которые нужно срочно решать. Ситуация настолько запущена, что текущий бюджет города не справится с такими задачами. Изменения в закон позволят получить дополнительные средства в бюджет", - подытожил депутат.

Александр Ткаченко, кандидатуру которого президент рассматривает на должность главы Киевской горгосадминистрации, рассказал о базовых проблемах столицы.

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Киев, Украина, Законопроект, Столица, Александр Ткаченко, НДФЛ, "Слуга народа".
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