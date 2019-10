Выборы в Канаде: Гончарук порадовался за Трюдо

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук поздравил Джастина Трюдо с победой на парламентских выборах в Канаде.

Об этом Гончарук написал в своем Twitter-аккаунте.

"От всей души поздравляю вас с победой на посту премьер-министра Канады на второй срок", - написал премьер.

My sincere greetings, @JustinTrudeau, on your victory to serve a second term as the Prime Minister of Canada. This is a sign of the strong support and trust that the Canadian people have for you. pic.twitter.com/FzdZj0BTHh

— Oleksiy Honcharuk (@PMHoncharuk) October 22, 2019