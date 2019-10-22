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Члены ЦИК распределили обязанности

Члены ЦИК распределили обязанности
19:37 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:ЦИК распределила обязанности между членами комиссии.

Центральная избирательная комиссия распределила обязанности между членами.

Соответствующее постановление члены Центризбиркома приняли сегодня на заседании.

Так, председатель ЦИК Олег Диденко, кроме общего руководства деятельностью комиссии, является распорядителем средств госбюджета, координатором вопросов по информационно-техническому обеспечению выборов и референдумов, а также по взаимодействию комиссии с Верховной Радой, Кабмином и другими центральными органами исполнительной власти и государственными органами.

В случае отсутствия председателя комиссии отдельные его полномочия исполняет один из заместителей.

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Заместитель председателя ЦИК Сергей Дубовик будет координировать вопросы обеспечения выполнения комиссией функций распорядителя госбюджета, взаимодействия со Службой безопасности Украины, Министерством внутренних дел, Нацполицией, Госслужбой спецсвязи и защиты информации, а также другими компетентными органами. Кроме того, в его обязанности будет входить взаимодействие с органами госвласти, местного самоуправления, избиркомами, а также координация вопросов социально-бытового обеспечения работников ЦИК и материально-технического обеспечения организации подготовки и проведения выборов.

На заместителя председателя ЦИК Виталия Плукаря возложены обязанности координации вопросов методично-правового обеспечения деятельности ЦИК, а также работы избирательных комиссии и комиссии по всеукраинскому референдуму, вопросов представительства комиссии в судах и законодательного обеспечения деятельности Центризбиркома.

В случае отсутствия одного из заместителей его обязанности будет исполнять другой заместитель.

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Секретарь ЦИК Елена Гатауллина ответственна за подготовку и проведение заседаний комиссии, делопроизводство ЦИК, рассмотрение обращений в Комиссию, соблюдение избиркомами требований законодательства, обеспечение выполнения ЦИК законодательства о доступе к публичной информации. В случае отсутствия Гатауллиной - ее обязанности будет исполнять член ЦИК Оксана Боярчук.

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Кроме того, на сегодняшнем заседании члены ЦИК во исполнение решения Кассационного административного суда в составе Верховного суда рассмотрели ряд заявлений доверенного лица кандидата в нардепы по 198-му округу от партии "Слуга народа" Натальи Дьяченко Виталия Стаценко и установили отсутствие правовых оснований для их удовлетворения. В то же время Центризбирком обратился в Нацполицию и предоставил правоохранителям копии вышеуказанных заявлений для проведения проверки.

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ЦИК, Сергей Дубовик, Олег Диденко, Виталия Плукаря, Елена Гатауллина.
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