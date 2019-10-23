Выходные в 2020, оплата труда и Уголовный кодекс: что в среду обсудят в Кабмине

Новости Украины:Глава правительства Украины Алексей Гончарук сегодня выслушает выступления министров

Кабинет Министров на сегодняшнем заседании рассмотрит проект распоряжения о переносе рабочих дней в 2020 году.

Как указано в повестке дня заседания, обнародованном на Правительственном портале, будет докладывать по этому вопросу министр соцполитики Юлия Соколовская.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов предложит решить некоторые вопросы отчуждения объектов государственной собственности.

Министр образования и науки Анна Новосад будет инициировать урегулирование вопроса оплаты труда работников государственного учреждения "Украинский институт развития образования". Она также будет докладывать о перераспределении расходов государственного бюджета, предусмотренных Министерству образования и науки на 2019 год.

Участники заседания должны уполномочить министра финансов на подписание Инструмента подписки на дополнительные акции Международного банка реконструкции и развития.

На Кабмине также рассмотрят проект указа Президента о выходе Украины из соглашения о мерах по обеспечению улучшения расчетов между хозяйственными организациями государств - участников Содружества Независимых Государств.

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет выступит с инициативой согласования законопроекта о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно опубликования правительственных нормативно-правовых актов и размещения отдельной информации в электронном виде.

Чиновники также рассмотрят вопрос о согласовании проекта закона о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно криминализации контрабанды товаров.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Милованов выйдет с предложением согласовать проект закона о ратификации соглашения в форме обмена письмами между Украиной и Европейским Союзом о внесении изменений в торговые преференции относительно мяса птицы и переработанного мяса птицы, предусмотренных соглашением об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским Союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, с другой стороны.

Сегодня глава правительства Украины Алексей Гончарук по итогам встречи с представителями Ассоциации городов Украины заявил, что реформа децентрализации не прекратится.