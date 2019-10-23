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Реформа местного самоуправления: в ОП объяснили необходимость внесения изменений в Конституцию

Реформа местного самоуправления: в ОП объяснили необходимость внесения изменений в Конституцию
16:02 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: president.gov.ua

Новости Украины:В Офисе президента подчеркивают, что закрепление в Конституции реформы местного самоуправления позволит украинцам улучшить благосостояние.

Первый заместитель руководителя Офиса президента Украины Сергей Трофимов подчеркивает, что закрепление в Конституции реформы местного самоуправления позволит украинцам улучшить благосостояние.

Как передает пресс-служба Офиса президента, об этом он заявил в ходе публичной презентации изменений в Основной Закон и приоритетов правительства относительно реформирования местного самоуправления в Киеве.

Отмечается, что Трофимов представил видение президента Украины Владимира Зеленского относительно необходимости внесения изменений в Конституцию Украины в части реформы местного самоуправления.

Он отметил, что реформа местного самоуправления, ее закрепление в Конституции позволит людям по всей стране получить возможность для улучшения благосостояния. "Это значит, что публичные услуги должны стать ближе, а медицина и образование - качественными и доступными", - пояснил Трофимов.

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Первый заместитель руководителя Офиса президента отметил, что указанные конституционные изменения станут завершением децентрализации в Украине.

"Раньше мы часто слышали, что реформы должны быть болезненными и продолжаться долго. Сейчас у страны есть шанс завершить настоящую децентрализацию властных полномочий по новому административно-территориальному устройству. Показать, что реформы должны быть с заботой о людях, могут быть реализованы в четкие и понятные сроки, давать конкретные результаты", - сказал Трофимов.

По его словам, повсеместность и финансовая поддержка местного самоуправления, приближение всех публичных услуг к людям - это возможность быть свободными и ответственными, развивать свой поселок, село или город.

"Быть богатыми и создавать возможности для роста благосостояния своих детей и своей страны", - подчеркнул заместитель руководителя Офиса президента.

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Он отметил, что внесение изменений в Конституцию Украины в части местного самоуправления закрепит эти возможности и сделает изменения к лучшему для каждого украинца необратимыми.

"Дать возможность громадам решать вопросы своей жизнедеятельности и иметь инструменты для преодоления бедности - именно это является главной задачей завершения реформы децентрализации", - констатировал Трофимов.

Именно поэтому, по его словам, глава государства поддерживает представленные сегодня изменения в Конституцию, которые имеют целью приблизить власть людей.

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Кроме того, по словам Трофимова, эта реформа обеспечит полноценную имплементацию Европейской хартии местного самоуправления.

Как сообщалось ранее, сегодня, 23 октября, первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что Концепция внесения изменений в Конституцию в части децентрализации власти предполагает новое административно-территориальное устройство: введение трехуровневой системы административно-территориального устройства - громада (базовый), округ (субрегиональный) и регион.

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Предложенными изменениями все местные администрации будут ликвидированы. Громада станет главным звеном местного самоуправления. Округа образуются вместо районов, которые будут ликвидированы. Территории округов будут состоять из громад. На уровне округов образуют префектуры, которые будут возглавлять префекты. Префект представляет исполнительную власть на соответствующей территории. Он назначается и увольняется президентом по представлению Кабинета министров.

Предлагается установить, что регионами Украины являются Автономная Республика Крым и области. На областном уровне остаются областные советы, которые избираются на 4 года и формируют собственные исполнительные комитеты.

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Конституция, Реформы, Сергей Трофимов, ОПУ.
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