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Полиция задержала человека "заминировавшего" Запорожскую АЭС

Полиция задержала человека "заминировавшего" Запорожскую АЭС
23:40 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:Псевдоминера Запорожской атомной электростанции задержали.

Сотрудники полиции задержали мужчину за ложное сообщение о минировании здания Запорожской атомной электростанции, сообщается на странице Министерства внутренних дел Украины в соцсети Facebook в пятницу.

"Меньше, чем за час сотрудники полиции Черкасской области установили местонахождение псевдоминера и задержали его. Мужчина признался в содеянном. В настоящее время полицейские проводят неотложные следственные действия", - говорится в сообщении.

Напоминаем, в субботу, 19 октября, неизвестные позвонили в полицию Одессы и сообщили о заминировании железнодорожного моста Корнюшина.

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Полиция, Арест, Задержание, Минирование.
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