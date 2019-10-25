Полиция задержала человека "заминировавшего" Запорожскую АЭС

Новости Украины:Псевдоминера Запорожской атомной электростанции задержали.

Сотрудники полиции задержали мужчину за ложное сообщение о минировании здания Запорожской атомной электростанции, сообщается на странице Министерства внутренних дел Украины в соцсети Facebook в пятницу.

"Меньше, чем за час сотрудники полиции Черкасской области установили местонахождение псевдоминера и задержали его. Мужчина признался в содеянном. В настоящее время полицейские проводят неотложные следственные действия", - говорится в сообщении.

Напоминаем, в субботу, 19 октября, неизвестные позвонили в полицию Одессы и сообщили о заминировании железнодорожного моста Корнюшина.