В ОПУ прокоментировали "драку" Богдана и Баканова

Новости Украины:В Офисе Президента заявили, что информация о драке Баканова и Богдана является выдуманной.

Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко, распространив сообщение СМИ, что "в среду Баканов и Богдан подрались на Банковой", заявил, что в Офисе опровергают эту информацию. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Мы опровергаем эту информацию, хоть в особом опровержении она не нуждается, ибо является выдуманной от начала и до конца. В очередной раз достоянием общественности стал фейк, не основанный ни на одном источнике, который заслуживал бы хоть какое-то доверие. Жаль что на него ведутся серьезные издания, которым доверяют люди", - отметил Тимошенко, сообщение которого распространила в Facebook и пресс-секретар Президента Юлия Мендель.

Напомним, Глава Офиса президента Андрей Богдан действительно написал заявление об увольнении в начале августа, но покинуть пост он не сможет, если так не решит президент.

Кроме этого, глава Офиса президента Украины прокомментировал проведение обмена пленными и высказал свою позицию по "формуле Штайнмайера".