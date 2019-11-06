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Рада рекомендует Зеленскому ужесточить наказания за препятствование работе СМИ

Рада рекомендует Зеленскому ужесточить наказания за препятствование работе СМИ
18:35 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay

Новости Украины:В проекте рекомендаций слушаний Рады содержится призыв к Зеленскому ужесточить ответственность за препятствование деятельности СМИ.

Участники парламентских слушаний по вопросам безопасности журналистов порекомендуют президенту Украины Владимиру Зеленскому ужесточить ответственность за умышленное препятствование законной профессиональной деятельности журналистов, а также за убийства или покушения на убийство журналистов.

Соответствующий проект рекомендаций был представлен на слушаниях в среду и одобрен их участниками. Позже, как ожидается, он ляжет в основу парламентской законодательной инициативы.

В документе также содержится рекомендация активизировать усилия уполномоченных органов по расследованию убийств журналистов Георгия Гонгадзе, Павла Шеремета, Вадима Комарова, Вячеслава Веремия, Олеся Бузины и освобождения находящихся в плену журналистов, в частности, Станислава Асеева и Олега Галазюка, прекращения преследования оккупационной властью Крыма Николая Семены и крымскотатарских общественных активистов.

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Согласно документу, украинскому парламенту рекомендуется предусмотреть в законодательстве, что совершение уголовных правонарушений в связи с препятствованием реализации права на свободу высказывания должно быть отягчающим обстоятельством. Раде также рекомендуют увеличить срок давности привлечения к ответственности за правонарушения против свободы слова, исключить из уголовных и перенести в категорию административных правонарушений отказ в предоставлении публичной информации на запрос журналистов.

Кроме того, депутаты намерены рекомендовать определить правовой статус интернет-СМИ и журналистов интеренет-СМИ.

Генеральной прокуратуре и МВД, Государственному бюро расследований порекомендуют определить в своем руководстве лиц, ответственных за надзор в расследовании преступлений, совершенных против журналистов. Национальной полиции Украины, как ожидается, будет рекомендовано эффективно расследовать резонансные убийства журналистов Георгия Гонгадзе, Павла Шеремета, Вадима Комарова, Вячеслава Веремия, Олеся Бузины.

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Кабинету министров будет рекомендовано упростить процедуру доступа иностранных журналистов, правозащитников и адвокатов в Крым путем внесения изменений в порядок въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее.

Министерству обороны Украины планируют рекомендовать способствовать освещению журналистами событий в зоне Операции объединенных сил и обеспечить сохранение персональных данных журналистов, аккредитованных для освещения событий в зоне боевых действий.

Участники слушаний также рекомендуют Верховной Раде проводить подобные парламентские слушания ежегодно.

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В слушаниях приняли участие народные депутаты и представители правоохранительных органов Украины, представители ООН и неправительственной организации Freedom House.

По итогам слушаний заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что глава Национальной полиции Игорь Клименко запланировал в четверг провести совещание, на котором будут изучены поднятые на совещании вопросы неэффективности расследования преступлений.

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Верховная Рада, Журналисты, СМИ, Владимир Зеленский.
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