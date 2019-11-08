Посол ФРГ об "гумконвоях" РФ: Есть сторона, которая хочет продолжать конфликт

Новости Украины:Анка Фельдгузен признает, что на сегодняшний день гумконвои уже не так привлекают внимание, как это было в начале конфликта.

Направление Россией очередного так называемого гуманитарного конвоя на Донбасс свидетельствует о намерении Кремля дальше продолжать вооруженный конфликт на востоке Украины.

Об этом заявила журналистам посол Германии в Украине Анка Фельдгузен в пятницу, 8 ноября.

"Я была в Украине, когда Россия отправила на Донбасс первый "гуманитарный конвой". Мы тогда очень много об этом говорили. На сегодняшний день это уже, кажется, 85-й. Это ещё один пример, что есть одна из сторон конфликта, которая хочет дальше его продолжать", - сказала посол.

На уточняющий вопрос она ответила, что этой стороной является Россия.

В то же время дипломат признала, что сейчас так называемые российские гумконвои привлекают не так много внимания, как это было в начале конфликта на Донбассе.

"Мы уже не очень много об этом говорим. Есть нота МИДа Украины, и это очень хорошо, но в реальности на наши нервы это сейчас не очень давит", - констатировала Фельдгузен.

Министерство иностранных дел Украины 7 ноября направило российскому внешнеполитическому ведомству ноту протеста в связи с незаконным перемещением на территорию нашего государства очередного так называемого гуманитарного конвоя РФ.

7 ноября Наблюдательная миссия ОБСЕ на российских пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" сообщила, что на не подконтрольную правительству Украины территорию Донбасса зашел очередной незаконный российский конвой в составе 13 автомобилей, на одном из которых была надпись "Гуманитарная помощь от Российской Федерации".

Россия с августа 2014 года незаконно отправляет на Донбасс колонны грузовиков, которые называет "гуманитарным конвоем".

МИД Украины неоднократно требовал от России прекратить нарушение суверенитета Украины под предлогом так называемой гуманитарной помощи.

В ЕС заявляют, что российские "гумконвои" на Донбассе нарушают суверенитет и территориальную целостность Украины, а также основные международные гуманитарные принципы.

В Миссии США при ОБСЕ выражают сомнения относительно "гуманитарной" природы конвоев, которые Россия отправляет на оккупированный Донбасс. Ведь существует взаимосвязь между их прибытием и ростом количества обстрелов со стороны управляемых Россией вооруженных формирований.

7 ноября начальник Генерального штаба генерал-лейтенант Руслан Хомчак вместе с иностранными дипломатами ознакомился с ходом подготовки украинских военных к процессу разведения сторон на Донбассе.

На линии разграничения, участок разведения сил и средств №3 в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское Донецкой области, вместе с главнокомандующим Вооруженными силами Украины посетил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор, Чрезвычайный и Полномочный Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен, Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции в Украине Этьен де Понсен, Чрезвычайный и Полномочный Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс.