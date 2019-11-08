Скачать
Пятница, 08.11.2019
Мы осуществили разведение вблизи Золотого - Зеленский
Мы осуществили разведение вблизи Золотого - Зеленский
Украина подписала безвизовый режим с Монголией
Украина подписала безвизовый режим с Монголией
Определен лучший игрок недели в Лиге Европы
Определен лучший игрок недели в Лиге Европы
Стивен Кинг поделился впечатлением от фильма "Доктор Сон" (Видео)
Стивен Кинг поделился впечатлением от фильма "Доктор Сон" (Видео)

Посол ФРГ об "гумконвоях" РФ: Есть сторона, которая хочет продолжать конфликт

Посол ФРГ об "гумконвоях" РФ: Есть сторона, которая хочет продолжать конфликт
18:19 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Анка Фельдгузен признает, что на сегодняшний день гумконвои уже не так привлекают внимание, как это было в начале конфликта.

Направление Россией очередного так называемого гуманитарного конвоя на Донбасс свидетельствует о намерении Кремля дальше продолжать вооруженный конфликт на востоке Украины.

Об этом заявила журналистам посол Германии в Украине Анка Фельдгузен в пятницу, 8 ноября.

"Я была в Украине, когда Россия отправила на Донбасс первый "гуманитарный конвой". Мы тогда очень много об этом говорили. На сегодняшний день это уже, кажется, 85-й. Это ещё один пример, что есть одна из сторон конфликта, которая хочет дальше его продолжать", - сказала посол.

На уточняющий вопрос она ответила, что этой стороной является Россия.

Обострение на Донбассе: погиб военный, четверо ранены

В то же время дипломат признала, что сейчас так называемые российские гумконвои привлекают не так много внимания, как это было в начале конфликта на Донбассе.

"Мы уже не очень много об этом говорим. Есть нота МИДа Украины, и это очень хорошо, но в реальности на наши нервы это сейчас не очень давит", - констатировала Фельдгузен.

Министерство иностранных дел Украины 7 ноября направило российскому внешнеполитическому ведомству ноту протеста в связи с незаконным перемещением на территорию нашего государства очередного так называемого гуманитарного конвоя РФ.

7 ноября Наблюдательная миссия ОБСЕ на российских пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" сообщила, что на не подконтрольную правительству Украины территорию Донбасса зашел очередной незаконный российский конвой в составе 13 автомобилей, на одном из которых была надпись "Гуманитарная помощь от Российской Федерации".

Россия с августа 2014 года незаконно отправляет на Донбасс колонны грузовиков, которые называет "гуманитарным конвоем".

МИД Украины неоднократно требовал от России прекратить нарушение суверенитета Украины под предлогом так называемой гуманитарной помощи.

На Донбасс отправили свыше 200 тонн гуманитарной помощи

В ЕС заявляют, что российские "гумконвои" на Донбассе нарушают суверенитет и территориальную целостность Украины, а также основные международные гуманитарные принципы.

В Миссии США при ОБСЕ выражают сомнения относительно "гуманитарной" природы конвоев, которые Россия отправляет на оккупированный Донбасс. Ведь существует взаимосвязь между их прибытием и ростом количества обстрелов со стороны управляемых Россией вооруженных формирований.

7 ноября начальник Генерального штаба генерал-лейтенант Руслан Хомчак вместе с иностранными дипломатами ознакомился с ходом подготовки украинских военных к процессу разведения сторон на Донбассе.

На Донбассе ранен боец ВСУ

На линии разграничения, участок разведения сил и средств №3 в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское Донецкой области, вместе с главнокомандующим Вооруженными силами Украины посетил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор, Чрезвычайный и Полномочный Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен, Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции в Украине Этьен де Понсен, Чрезвычайный и Полномочный Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Россия, РФ, гумпомощь, Конфликт на Донбассе, Анка Фельдгузен.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Основные симптомы гормонального дисбаланса, которые встречаются чаще, чем обычно
02 Итоги дня 7 ноября: Зеленский за рулем Tesla и взрыв в Киеве
03 Без льгот и субсидий: украинцы получат новые платежки
04 "Температурные качели" и туман: синоптики дали прогноз на выходные
05 Будем прощаться: Зеленский дал министрам время до конца года
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Гончарук рассказал, в чем секрет экономического роста Украины
Гончарук рассказал, в чем секрет экономического роста Украины
Украинцы написали диктант национального единства: видео и текст
Украинцы написали диктант национального единства: видео и текст
Настоящая революция: в США испытывают прорывную терапию против рака
В США испытывают прорывную терапию против рака
Снова замуж?: Слава Каминская засветила кольцо на безымянном пальце
Снова замуж?: Слава Каминская засветила кольцо на безымянном пальце
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь