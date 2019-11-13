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Предложение от ЦИК приостановило рассмотрение Избирательного кодекса комитетом ВР

Предложение от ЦИК приостановило рассмотрение Избирательного кодекса комитетом ВР
17:55 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:ЦИК направила в Комитет свой пакет предложений по усовершенствованию Избирательного кодекса.

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства перенес рассмотрение предложений президента в Избирательный кодекс Украины из-за поступления предложений Центральной избирательной комиссии.

Соответствующее решение было принято на заседании комитета.

Как напомнила на заседании заместитель председателя комитета, депутат от "Слуги народа" Алина Загоруйко, президент предоставил 17 разноплановых предложений, касающихся практически всех аспектов регулирования Кодекса. При этом он отметил, что приведенный перечень замечаний является неполным.

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Загоруйко отметила, что по вопросу Избирательного кодекса было проведено несколько заседаний подкомитета, работа с экспертами продолжается.

В результате проведенной работы, по ее словам, предложения и замечания президента были сформулированы в существенно обновленный, как по содержанию, так и по структуре, текст проекта Избирательного кодекса.

"Документ комплексно учитывает позицию главы государства и готов для представления на рассмотрение Комитета", - сообщила она.

В то же время, сообщила она, сегодня ЦИК направила в Комитет свой пакет предложений по усовершенствованию Избирательного кодекса, возвращенного с предложениями президента для повторного рассмотрения парламентом.

Так, было предложено не рассматривать сегодня вопрос Избирательного кодекса по существу, а от имени Комитета обратиться к президенту с предложением рассмотреть предложенный ЦИК пакет изменений и высказать свое видение о целесообразности их учета в окончательной редакции Кодекса.

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Таким образом, Загоруйко попросила предоставить возможность подкомитету в течение двух дней обработать предложения ЦИК с учетом точки зрения президента. Она предложила не закрывать сегодняшнее заседание комитета, а вторую его часть, которая будет касаться только Избирательного кодекса, перенести на 15 ноября.

В свою очередь, председатель ЦИК Олег Диденко высказал мнение, что принятый Избирательный кодекс содержит ряд недостатков, которые могут привести к осложнениям при проведении выборов, особенно, при установлении результатов голосования.

Так, ЦИК считает необходимым системно доработать Избирательный кодекс в целом и предлагает, в частности, обновленную структуру Кодекса; расширение некоторых полномочий ЦИК.

Члены комитета голосованием поддержали предложение перенести рассмотрение вопроса об Избирательном кодексе.

11 июля Верховная Рада приняла Избирательный кодекс (№3112-1).

В кодексе объединены 5 действующих на сегодняшний день законов: о выборах народных депутатов, о президентских выборах, о местных выборах, о Центральной избирательной комиссии и о Едином государственном реестре избирателей.

13 сентября президент Владимир Зеленский вернул парламенту кодекс со своими предложениями.

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В предложениях, изложенных на 10 страницах, президент указал, что кодекс, который поступил ему на подпись, содержит положения, которые не соответствуют Конституции Украины, не учитывают последние позитивные изменения в избирательное законодательство, направленные на его усовершенствование, не согласуются с законодательными актами, которые являются базовыми в соответствующей сфере, не обеспечивают должной регламентации и организации избирательного процесса, эффективного контроля за осуществлением избирательных процедур.

Также, по мнению президента, положения кодекса требуют технико-юридической доработки с целью избежания многочисленных внутренних противоречий и несогласованности с другими законодательными актами.

Президент предложил Верховной Раде повторно рассмотреть Избирательный кодекс и доработать с учетом приведенных им замечаний.

3 октября Верховная Рада до декабря продлила срок рассмотрения президентских предложений в Избирательный кодекс.

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Верховная Рада, ЦИК, Комитет ВР, Слуга народа, Алина Загоруйко.
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