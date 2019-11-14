Зеленский осуществит официальный визит в Австрию

Новости Украины:Владимир Зеленский встретился австрийским министром Александром Шалленбергом.

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с министром европейских, интеграционных и иностранных дел – федеральным министром ведомства федерального канцлера по делам Европейского Союза, искусств культуры и средств массовой информации Австрии Александром Шалленбергом высказал надежду, что новое правительство Австрии продолжит поддержку Украины в вопросах противодействия российской агрессии и сохранения режима санкций против Российской Федерации.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента в четверг, Зеленский ознакомил министра с последними шагами украинской власти для мирного урегулирования ситуации на востоке Украины.

Глава государства поблагодарил за недавнее решение федерального правительства Австрии выделить 1 млн евро для улучшения гуманитарной ситуации в Донбассе. Кроме того, Зеленский призвал австрийский бизнес увеличивать инвестиции в украинскую экономику, которые сейчас составляют более $1,16 млрд.

Зеленский приветствовал проведение Года культуры Украины в Австрии и Года культуры Австрии в Украине в текущем году.

Кроме того, Зеленский принял приглашение федерального президента Австрии Александра ван дер Беллена осуществить официальный визит в Австрию.