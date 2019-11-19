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Зеленский и Бабиш "перезапускают" отношения Украины и Чехии

Зеленский и Бабиш "перезапускают" отношения Украины и Чехии
15:14 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Зеленский и Бабиш заявили о рестарте отношений между Украиной и Чехией.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил о перезапуске отношений с Украиной.

Об этом он сказал на совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции в Киеве.

Глава чешского правительства сказал, что первая встреча с Зеленским состоялась в сентябре в Нью-Йорке, на которой обсуждались двусторонние отношения.

"Я очень рад, что я здесь, что через десять лет Украину наконец посетил чешский премьер. И я считаю этот визит очень важным. Я бы даже назвал это определенным перезапуском наших взаимоотношений", - сказал Бабиш.

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При этом он отметил, что в Украину из Европы не очень много премьеров приезжало. По его словам, связи с Украиной были "запущены", и что пришла пора "это менять".

Бабиш добавил, что приход к власти в Украине нового президента и молодого правительства – это то время, когда надо налаживать отношения.

Он сказал, что в Украине работает 220 чешских фирм и вместе с ним в Украину прибыла большая делегация предпринимателей с конкретными предложениями по инвестициям.

"Поэтому я собственно и говорю об определенном небольшом рестарте отношений. Я убежден, что мы будем чаще видеться и доводить до конца те вещи, о которых мы сегодня говорили", - добавил он.

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В свою очередь, Зеленский тоже заявил о рестарте отношений и возобновлении политического диалога на высшем межправительственном уровне между Украиной и Чехией. 

Зеленский отметил, что впервые за 10 лет руководитель правительства Чешской Республики прибыл в Украину с официальным визитом.

"Сегодня наши страны возобновляют политический диалог на высшем межправительственном уровне", - отметил он.

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Глава Украинского государства назвал свои переговоры с главой правительства Чехии предметными и насыщенными.

"Когда мы говорим о рестарте (отношений - ред.) - это желание встречаться и желание договариваться. Этот приезд и наша встреча она сама говорит о том, что мы выходим на новый уровень отношений между нашими странами", - заявил президент Украины.

"Позиция господина премьер-министра (Чехии - ред.) - Крым и Донбасс - это Украина и на этом мы можем поставить точку. Это позиция Чехии к гражданам Украины и к нашему суверенитету", - отметил Зеленский.

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"Что касается перспектив наших отношений. Во-первых, сегодня здесь украинско-чешский форум. Мне кажется, что главное в любых отношениях - это то, что они должны быть экономически выгодными для обеих стран. Сегодня в Украине около 200 представителей чешского бизнеса в Украине. Значительную часть нашего разговора мы уделили тому, что должна делать украинская сторона, чтобы увеличивать открытие чешских предприятий в Украине и увеличить инвестиции чешского капитала в Украину. Это защита инвестиций и уважение в бизнес-отношениях", - добавил он.

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Киев, Чехия, Владимир Зеленский, Андрей Бабиш.
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