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Украина нацелена на углубление сотрудничества с "Вышеградской группой"

Украина нацелена на углубление сотрудничества с "Вышеградской группой"
19:35 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Украина активизирует сотрудничество со странами "Вышеградской четверки".

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что Украина активизирует сотрудничество со странами "Вышеградской четверки".

Как сообщает пресс-служба Аппарата ВР, об этом Разумков сообщил во время встречи с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем.

Отмечается, что участники встречи обсудили вопросы активизации сотрудничества между Украиной и Чешской Республикой.

Председатель ВР сообщил о создании депутатской группы дружбы с чешскими парламентариями. "Надеюсь, что депутаты будут чаще общаться между собой. Это будет способствовать улучшению и углублению отношений между парламентами наших стран", - сказал он и пригласил чешских депутатов посетить Украину.

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Разумков поблагодарил премьер-министра Чехии за постоянную поддержку Украины в вопросах территориальной целостности и возвращения временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма. Он также высказался в поддержку активизации сотрудничества в рамках "Вышеградской четверки", группы "Балтик плюс" и привлечение к работе этой группы других стран.

"Это неплохая возможность дать толчок нашему сотрудничеству в международном измерении, в частности на полях ПАСЕ. Необходимо направлять наши совместные действия на возвращение базовых принципов, которые закладывались при создании Совета Европы", - подчеркнул председатель ВР.

Разумков также проинформировал Бабиша об особенностях законодательного процесса в украинском парламенте, отметив, что за период с начала работы ВР девятого созыва уже принято 86 законов в целом.

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Председатель парламента выразил обеспокоенность ситуацией с внедрением "Северного потока-2" и акцентировал на геополитических рисках в сфере безопасности, связанных с этим проектом.

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В свою очередь, премьер-министр Чехии подчеркнул неизменную поддержку Украины. "Мы осуждаем аннексию Крыма, поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Украины. Чехия безоговорочно на вашей стороне", - отметил он.

Бабиш также подчеркнул, что избрание новых органов власти с огромным уровнем доверия позволит Украине быть более активной, чем другие страны в Европе. Он передал приглашение от председателя парламента Чешской Республики посетить Чехию с официальным визитом.

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Польша, Чехия, Словакия, Венгрия, Вышеградская четверка, Андрей Бабиш, Дмитрий Разумков.
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