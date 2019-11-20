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Разумков заверил, что Киев будет способствовать развитию космической отрасли

Разумков заверил, что Киев будет способствовать развитию космической отрасли
16:21 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:По словам спикера, это имиджевая сфера и правительство будет искать возможность ее поддержать.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков отмечает, что власти всячески будут помогать развитию космической отрасли.

Как сообщается на сайте парламента, Разумков в рамках региональной поездки в Днепр посетил "Конструкторское бюро "Южное" им. М.К. Янгеля" и областную клиническую больницу.

Так, в КБ "Южное" председатель парламента ознакомился с мощностями предприятия, процессом изготовления космических аппаратов, проектирования, разработки и испытания космической техники. Во время общения с молодыми специалистами конструкторского бюро обсуждались вопросы социальной поддержки коллектива и перспективы профессионального роста.

Разумков не видит проблем в работе Верховной Рады

Разумков подчеркнул, что работа этого предприятия важна для имиджа государства, его экономики и для привлечения инвестиций.

"Мы всячески будем помогать развитию космической отрасли. Убежден, что для президента Украины и правительства это направление работы очень важно, поэтому мы вместе будем искать возможности для поддержки таких имиджевых сфер, которые могут демонстрировать весомые результаты. Если так эффективно удавалось развиваться без поддержки государства, то с поддержкой будет еще лучше", - отметил спикер.

В свою очередь, заместитель генерального директора КБ "Южное" Михаил Бондарь подчеркнул, что для развития этой отрасли необходима государственная поддержка. "В условиях жесткой конкуренции в ракетно-космической отрасли мы делаем все возможное для привлечения иностранных инвестиций, и это удается довольно неплохо. На сегодняшний день начато создание исследовательского производства для выработки новых технологий по изготовлению составляющих ракетоносителей и космических аппаратов", - подчеркнул он.

Разумков поехал в Днепр посмотреть на аэропорт

Руководители КБ отметили, что впервые в истории американских исследований конструкторское бюро было выбрано зарубежным подрядчиком. "Маск, который является авторитетом сегодня в ракетно-космической отрасли, безусловно признал, что наиболее надежным и эффективным космическим ракетоносителем среднего класса после "Фалькон" является "Зенит" производства "Южмаша", - отметил заместитель гендиректора.

Он также сообщил, что сейчас начат совместный американо-канадский проект по производству нового носителя "Циклон-4м".

Как сообщалось ранее, председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков не видит предпосылок ни для ротаций в правительстве, ни для досрочных парламентских выборов.

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Днепропетровская область, Космическая отрасль, Рабочая поездка, Дмитрий Разумков.
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