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Меджлис призывает Зеленского подать в Раду законопроекты об автономии

Меджлис призывает Зеленского подать в Раду законопроекты об автономии
19:30 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Меджлис призывает внести законопроекты о Крымскотатарской автономии в ВР.

Меджлис крымскотатарского народа принял заявление, в котором говорится о необходимости немедленно внести на рассмотрение Верховной Рады законопроекты о крымскотатарской автономии и правах коренных народов.

Текст заявления опубликован на странице в Facebook председателя Меджлиса крымскотатасркого народа Рефата Чубарова.

"Любые договоры, решения или действия власти любого государства, связанные с территорией временно оккупированного Российской Федерацией Крыма, включая прилегающие акватории Черного и Азовского морей, Керченского пролива и залива Сиваш, которые ограничивают права и интересы крымскотатарского народа - коренного народа Крыма, являются неправомерными с момента их принятия или совершения, а содержание принятых без участия крымскотатарского народа договоров и соглашений в этой сфере является не соответствующим требованиям естественного, обычного и договорного международного права", - говорится в заявлении.

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Меджлис крымскотатарского народа призвал Президента Владимира Зеленского "немедленно подать в Верховную Раду Украины законопроекты, подготовленные Рабочей группой Конституционной комиссии: "О внесении изменений в Раздел Х Конституции Украины "Автономная Республика Крым", "О статусе крымскотатарского народа", "О коренных народах Украины" .

Как сообщалось, в мае 2017 года в Украине была создана Рабочая группа по разработке предложений изменений и дополнений в Конституцию Украины относительно АР Крым. В её состав вошли народные депутаты всех фракций, ведущие правоведы и юристы, а также представители Меджлиса крымскотатарского народа. В апреле 2018 года рабочая группа завершила работу над поправками и приняла текст изменений и дополнений.

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После встречи Президента Украины Владимира Зеленского с лидерами крымских татар народный депутат Украины Мустафа Джемилев рассказал, что Зеленский поддерживает идею создания крымскотатарской автономии.

Позднее Президент Украины заявил, что предоставление автономии крымским татарам - один из путей поддержки коренного народа Крыма, но это не упростит деоккупацию Крыма.

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13 ноября Постоянный представитель Президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич заявил, что вопрос крымскотатарской автономии нужно вынести на более широкий дискурс, так как общество не понимает, о чем идет речь.

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Верховная Рада, Меджлис, Крымские татары, Крымскотатарская автономия.
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