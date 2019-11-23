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Коболев о деле адвоката Трампа: Вполне вероятно, что меня пригласят для дачи показаний

Коболев о деле адвоката Трампа: Вполне вероятно, что меня пригласят для дачи показаний
21:55 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Коболев готов свидетельствовать в Нью-Йорке в деле Джулиани.

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев готов свидетельствовать в расследовании, которое проводит США, относительно деловых отношений личного адвоката президента Дональда Трампа Руди Джулиани.

Об этом Коболев заявил в интервью Time.

"Вполне вероятно, что меня пригласят для дачи показаний по этому делу", - сказал он изданию, ссылаясь на своих адвокатов и контакты в США.

Федеральные прокуроры в Нью-Йорке, напоминает Time, расследуют деятельность Джулиани на предмет нарушения им законодательства о финансировании избирательных кампаний и незаконного лоббирования. Расследование связано с делом против двух соратников Джулиани – Игоря Фрумана и Льва Парнаса, которым в прошлом месяце выдвинули подозрение о нарушении законов о финансировании избирательных кампаний.

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Показания Коболева могут пролить свет на недавние заявления руководителей энергетических ведомств США и Украины о том, что Парнас и Фруман пытались использовать свои связи с Джулиани и администрацией Трампа для замены руководства Нафтогаза, которое сопротивлялось их попыткам заключить выгодную для них сделку в Украине.

На вопрос, готов ли руководитель Нафтогаза предоставить прокурорам информацию о Джулиани или об Парнаса и Фрумана, он ответил: "И то, и другое. Все связано".

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В то же время Коболев отказался комментировать, что именно он планирует рассказать о Джулиани или двух его соратников.

"Я бы не хотел опережать мои показания", - сказал он Time.

Показания Коболева дополнят показания, которые дал глава дивизиона "Газ" в НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Фаворов в Нью-Йорке в четверг.

Коболев прервал свое интервью, которое давал в своем офисе в Киеве, отметив, что хочет уточнить у своего коллеги Фаворова, как прошла его встреча с федеральными следователями.

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После разговора глава Нафтогаза продолжил: "Он (Фаворов — ред.) закончил вчера. Сказал, что это был очень необычный опыт... Что он никогда не проходил такие допросы. Я также слышал, что эти ребята – прокуроры южного округа – очень жесткие. Они одни из лучших в Штатах".

Ранее сообщалось, что федеральные прокуроры в Нью-Йорке обнаружили лиц, связанных с Нафтогазом, в рамках расследования дела Джулиани. Адвокат Фаворова в США подтвердил, что его клиент добровольно планирует встретиться со следователями. О попытках сотрудников Джулиани поставить новое руководство в Нафтогазе, напоминает Time, стало известно в октябре 2019 года.

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Все по теме:

США, Нафтогаз, Дональд Трамп, Андрей Коболев, Руди Джулиани.
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