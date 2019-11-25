Зеленский о земельной реформе: каждый украинец действительно станет владельцем своей земли

Новости Украины:Зеленский вновь пообещал продажу земли иностранцам только после референдума и уменьшение объема концентрации земли в одних руках.

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что перед вторым чтением в законопроект о рынке земли внесут изменения о возможности приобретения украинской земли иностранцами только после референдума.

Об этом сказал Зеленский в записанном видео, размещенном на его странице в Facebook.

"В первом чтении проголосовали закон о рынке земли, земельной реформе, снятии моратория на продажу земли. Это говорит о том, что каждый украинец действительно станет владельцем своей земли. Именно каждый украинец. И мы этим очень гордимся. И как мы и обещали, перед вторым чтением нашего законопроекта о земле мы внесем изменения, касающиеся продажи земли иностранцам-физическим лицам и иностранным компаниям, возможности приобрести украинскую землю иностранцу только после решения референдума", - сказал Зеленский.

По словам президента, закон о референдуме также будет принят в ближайшее время.

"А референдум - это тоже очень важная вещь. Это тоже еще одно наше обещание нашему народу. Мы говорили, что самые важные вещи, сложные вопросы мы будем обсуждать с обществом и принимать эти решения на референдуме. Поэтому пакет законопроектов о народовластии - это о референдуме - обязательно их примем в ближайшее время", - отметил он.

"И еще по поводу земли. Перед вторым чтением еще уменьшим лимит. И обязательно в следующем году мы планируем, и это уже утверждено в новом бюджете - выделить 4 млрд грн на поддержку "маленьких" фермеров. Чтобы наши "маленькие" фермеры становились большими", - добавил Зеленский.