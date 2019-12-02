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Разумков о снятии неприкосновенности с Порошенко и Федины: На сегодня таких представлений нет

Разумков о снятии неприкосновенности с Порошенко и Федины: На сегодня таких представлений нет
15:25 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Разумков заявляет, что пока никаких представлений о снятии депутатской неприкосновенности от ГПУ не поступало.

На сегодняшний день никаких представлений в Верховную Раду Украины о снятии депутатской неприкосновенности от Генпрокуратуры не поступало.

Об этом сообщил на брифинге председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков.

Отвечая на вопрос, будут ли на текущей неделе такие представления, он отметил, что этот вопрос надо адресовать Генеральной прокуратуре, поскольку именно оттуда приходят соответствующие представления.

"По состоянию на сегодня таких представлений нет", - подчеркнул Разумков.

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Как сообщалось ранее, 18 ноября ГБР направило в Генеральную прокуратуру проект сообщения о подозрении экс-президенту Петру Порошенко по делу о возможном неправомерном влиянии на проведение конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия в марте-мае 2019 года.

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26 ноября следователи ГБР направили в Генпрокуратуру проект сообщения о подозрении и представление о снятии неприкосновенности с народного депутата от "Европейской солидарности" Софии Федины.

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ГПУ, Петр Порошенко, ГБР, Дмитрий Разумков, София Федина.
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