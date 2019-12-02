Скачать
Понедельник, 02.12.2019
Тарифы на тепло снизят почти на половину: Зеленский заинтриговал "интересным решением"
Тарифы на тепло снизят почти на половину: Зеленский заинтриговал "интересным решением"
Стрельба в Киеве: депутату Соболеву дали охрану
Стрельба в Киеве: депутату Соболеву дали охрану
Промоутер Усика: Чисора дал согласие на бой с Александром
Промоутер Усика: Чисора дал согласие на бой с Александром
На волне успеха: "Холодное сердце 2" установил очередной рекорд
На волне успеха: "Холодное сердце 2" установил очередной рекорд

Решение СНБО о неотложных мерах по обеспечению энергобезопасности введено в действие

Решение СНБО о неотложных мерах по обеспечению энергобезопасности введено в действие
19:20 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Зеленский ввел в действие решение СНБО о неотложных мерах по обеспечению энергетической безопасности.

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о неотложных мерах по обеспечению энергетической безопасности.

Текст указа №874/2019 был обнародован на официальном сайте президента.

"В соответствии со статьей 107 Конституции Украины постановляю: 1. Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 декабря 2019 "О неотложных мерах по обеспечению энергетической безопасности", - указывается в тексте документа.

Соответствующим решением СНБО поручил создать Совет экспертов по вопросам энергетической безопасности как консультативный орган при СНБО. Секретарь СНБО обязуется в месячный срок подать на утверждение президенту проект Положения о Совете экспертов по вопросам энергетической безопасности при СНБО.

Закон о незаконном обогащении: Зеленский объяснил, что будет с конфискованными активами

Кроме того, Кабинету министров Украины поручено внести на рассмотрение Верховной Рады законопроекты касательно создания минимальных запасов нефти и нефтепродуктов с учетом требований Европейского Союза до 1 апреля 2020 года. Также Кабмину поручено разработать новую редакцию Кодекса Украины о недрах и законопроект касательно актуализации положений Общегосударственной программы развития минерально-сырьевой базы Украины на период до 2030 года в вопросах увеличения объемов добычи природного газа, нефти, сланцевого газа и метана.

Также СНБО поручил правительству до 1 января 2020 года применить меры для погашения задолженности по заработной плате работникам государственных шахт и предотвращения возникновения такой задолженности в будущем.

Зеленский предлагает заменить Будапештский меморандум новым договором

Также Кабмину, в частности, надлежит утвердить финансовый план "Нафтогаза Украины" на 2019 год с учетом действующего госбюджета и финансовый план "Нафтогаза" на 2020 год.

Центральным органам исполнительной власти поручается в месячный срок подать Антимонопольному комитету Украины информацию касательно нарушений субъектами хозяйствования законодательства о защите экономической конкуренции на энергетических рынках. Антимонопольный комитет в свою очередь обязан провести в установленном порядке расследование нарушений и принять соответствующие меры реагирования.

Тарифы на тепло снизят почти на половину: Зеленский заинтриговал "интересным решением"

Также указ отменяет два изданных в 2014 году указа пятого президента Украины Петра Порошенко - указ от 1 мая 2014 № 448 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 апреля 2014 "О состоянии обеспечения энергетической безопасности в связи с ситуацией по поставкам природного газа в Украину" и указ от 14 ноября 2014 № 876 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 4 ноября 2014 "О состоянии обеспечения энергетической безопасности государства и неотложные меры по устойчивому проведению отопительного сезона 2014/2015 года".

Указ вступает в силу со дня его обнародования.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

СНБО, Энергобезопасность, Владимир Зеленский.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Украину идет мокрый снег и гололед: прогноз погоды на неделю
02 Появилось видео вечного шторма Гектор, снятое из космоса (Видео)
03 Министр энергетики рассказал о тарифах на газ для населения
04 В Украине пересчитали прожиточный минимум и пенсии
05 Какой завтра праздник: обычаи и традиции на 3 декабря
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Япония купит остров для ВВС США
Япония купит остров для ВВС США
Юнкер: ЕС следит за ситуацией со СМИ в Украине
Юнкер: ЕС следит за ситуацией со СМИ в Украине
Карпаты засыпало 15-сантиметровым снегом (Фото)
Карпаты засыпало 15-сантиметровым снегом (Фото)
Большой шаг вперед: создана технология, которая сможет предвидеть многие проблемы заранее
Большой шаг вперед: создана технология, которая сможет предвидеть многие проблемы заранее
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь