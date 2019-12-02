Заседание фракции "Слуга народа": что обсудят

Новости Украины:Качура рассказал о повестке дня заседания фракции "Слуга народа".

Народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Качура заявляет, что на повестке дня заседания фракции будут вопросы о правках в закон о Государственном бюро расследований (ГБР), в законопроект о рынке земли и кадровые назначения в комитете по иностранным делам.

"Мы будем обсуждать вопрос назначения главы комитета по иностранным делам. Второй вопрос самый болезненный - это рынок земли. Третий - все правки в закон о ГБР", - заявил Качура перед заседанием фракции в понедельник.

Как сообщалось, Качура заявил, что в законопроект №2178-10 "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" ко второму чтению парламентарии подали около 3 тысяч поправок.

Он также назвал две кандидатуры на пост главы парламентского комитета по вопросам международной политики.