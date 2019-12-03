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"Реально прикольный документ": в "Слуге народа" разработали проект этического кодекса

"Реально прикольный документ": в "Слуге народа" разработали проект этического кодекса
17:40 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Арахамия говорит, что в "Слуге народа" уже есть наработки по партийному этическому кодексу.

Во фракции "Слуга народа" уже разработали проект этического кодекса депутата.

Об этом в комментарии журналистам сообщил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Вчера получили от Дубинского неожиданно качественный документ, реально прикольный. Я почитал - нечего было ни добавить, ни убрать. Мы разослали его сейчас всем депутатам, чтобы они предоставили свои предложения. Сведем это в единый документ и затем покажем всем журналистам", - сказал он.

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Арахамия добавил, что текст этического кодекса состоит примерно из двух страниц.

Председатель фракции уточнил, что в проекте, в частности, есть пункты: "принимать решения фракции, в том числе, как в уставе - 70 на 30", "не врать своим коллегам", "не позорить членов своей партии снаружи".

"Нормальное поведение нормального человека в коллективе", - прокомментировал он.

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На вопрос, будет ли этот документ иметь юридическую силу, Арахамия ответил, что в нем речь пойдет об исключении депутата из фракции за системное нарушение этического кодекса.

По словам председателя фракции, планируется, что депутаты подпишут этот кодекс. В случае нарушения положений кодекса, депутату укажут на подпись, добавил он.

Арахамия прогнозирует, что во фракции не будет депутатов, которые откажутся подписывать кодекс.

Трех "слуг народа" исключили из фракции

Как сообщалось ранее, 15 ноября представитель правительства в парламенте Ирина Верещук заявила, что во фракции "Слуга народа" договорились разработать этический кодекс.

В тот же день народный депутат Татьяна Цыба сообщила, что народного депутата Антона Полякова исключили из фракции за "нарушение этического кодекса, который пока у нас не прописан, но был в меморандуме, который мы подписывали".

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Слуга народа, Этический кодекс, Давид Арахамия.
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