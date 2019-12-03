"Реально прикольный документ": в "Слуге народа" разработали проект этического кодекса

Новости Украины:Арахамия говорит, что в "Слуге народа" уже есть наработки по партийному этическому кодексу.

Во фракции "Слуга народа" уже разработали проект этического кодекса депутата.

Об этом в комментарии журналистам сообщил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Вчера получили от Дубинского неожиданно качественный документ, реально прикольный. Я почитал - нечего было ни добавить, ни убрать. Мы разослали его сейчас всем депутатам, чтобы они предоставили свои предложения. Сведем это в единый документ и затем покажем всем журналистам", - сказал он.

Арахамия добавил, что текст этического кодекса состоит примерно из двух страниц.

Председатель фракции уточнил, что в проекте, в частности, есть пункты: "принимать решения фракции, в том числе, как в уставе - 70 на 30", "не врать своим коллегам", "не позорить членов своей партии снаружи".

"Нормальное поведение нормального человека в коллективе", - прокомментировал он.

На вопрос, будет ли этот документ иметь юридическую силу, Арахамия ответил, что в нем речь пойдет об исключении депутата из фракции за системное нарушение этического кодекса.

По словам председателя фракции, планируется, что депутаты подпишут этот кодекс. В случае нарушения положений кодекса, депутату укажут на подпись, добавил он.

Арахамия прогнозирует, что во фракции не будет депутатов, которые откажутся подписывать кодекс.

Как сообщалось ранее, 15 ноября представитель правительства в парламенте Ирина Верещук заявила, что во фракции "Слуга народа" договорились разработать этический кодекс.

В тот же день народный депутат Татьяна Цыба сообщила, что народного депутата Антона Полякова исключили из фракции за "нарушение этического кодекса, который пока у нас не прописан, но был в меморандуме, который мы подписывали".