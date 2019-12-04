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Как стать Европейским государством: Премьер-министр Швеции дал совет Зеленскому

Как стать Европейским государством: Премьер-министр Швеции дал совет Зеленскому
15:24 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Премьер-министр Швеции заявил, что его страна поддерживает курс Киева касательно реформ.

Премьер-министр Королевства Швеция Стефан Лёвен рассказал, что нужно для построения в Украине настоящего европейского государства.

Об этом Лёвен сообщил в Киеве на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Он сказал, что были обсуждены отношения Украины с Европейским Союзом и реформы.

"Швеция приветствует амбициозную повестку дня реформ президента Зеленского, его администрации и правительства", - заявил Левен.

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Также он заверил, что Европа находится "не в другом месте, а она находится в Украине".

"Как долгосрочный партнер, второй крупнейший донор в ЕС, преданный Украине, Швеция продолжит поддерживать усилия Украины для того, чтобы улучшить жизнь для всех украинцев и приблизить страну к Европейскому Союзу", - отметил премьер Швеции.

Левён отметил, что поддержка Швецией реформ в Украине основывается на трех основных "стержнях", среди которых развитие рыночной экономики и содействие экономической интеграции с Европейским Союзом, содействие укреплению демократии, прав человека и верховенства права, а также улучшение бизнес-климата.

Кроме того, по его убеждению, демократическая и богатая Украина важна для украинского народа и для общего европейского будущего.

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По его словам, безопасная, защищенная и свободная Украина вносит вклад в стабильность и безопасность всей Европы.

Лёвен добавил, что вместе с украинским президентом рассчитывает на дальнейшее укрепление двусторонних отношений в торговле и инвестициях, и отметил рост украинского экспорта в ЕС. Он напомнил, что дальнейшие реформы связаны с Соглашением об ассоциации Украина-ЕС.

"Перспективы для роста торговли и инвестиций выглядят, несомненно, многообещающими", - отметил Лёвен.

По его убеждению, потенциал роста торговли будет только тогда реализован, когда Украина будет настойчиво работать над укреплением верховенства права, бороться с коррупцией и ограничит влияние олигархов.

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"Эти же дела также необходимы для построения действительно европейского государства в Украине", - отметил Левен.

Он заверил, что Швеция будет поддерживать и в дальнейшем Украину в этих усилиях.

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Швеция, Евросоюз, Реформы, Владимир Зеленский, Стефан Левен.
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