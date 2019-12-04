Заявление президента Казахстана о Крыме: в МИД обещают отреагировать

Новости Украины:Украина сделает демарши Казахстану в связи с заявлениями президента Токаева о Крыме.

Министерство иностранных дел Украины глубоко обеспокоено высказываниями президента Казахстана Касима-Жомарта Токаева касательно отрицания аннексии украинского Крыма Российской Федерацией.

"Казахстанской стороне будут сделаны соответствующие демарши в связи с высказываниями, которые противоречат международно-признанной политике, зафиксированной в резолюции ГА ООН №A/RES/68/262 от 27 марта 2014 года", - говорится в комментарии спикера МИД Украины Екатерины Зеленко, обнародованном на сайте МИД Украины.

Ранее президент Казахстана Токаев в интервью для Deutsche Welle заявил, что не считает произошедшее весной 2014 года в Крыму аннексией.

"Мы не называем то, что произошло в Крыму, аннексией. То, что произошло, то произошло. Аннексия - это слишком тяжелое слово применительно к Крыму", - заявил он, отвечая на вопрос о том, было ли правительство Казахстана напугано событиями в Крыму и на востоке Украины.

"Никакого страха, как вы говорите, не было, поскольку у нас, как я уже сказал, абсолютно доверительные, добрососедские отношения с Российской Федерацией. Изначально мы верили в мудрость, порядочность российского руководства", - добавил он.

Зеленко заявила, что эти заявления противоречат принципам украинского-казахстанских отношений и международной позиции.

"Украина всегда рассматривала Казахстан как своего партнера и друга. Принципы взаимного доверия, уважения независимости, государственного суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ, равноправия и невмешательства во внутренние дела друг друга, а также неукоснительное соблюдение общепризнанных норм международного права, лежат в основе межгосударственных отношений между Украиной и Республикой Казахстан. Эти основы зафиксированы в подписанном еще в 1994 году Договоре о дружбе и сотрудничестве и с тех пор наше государство неуклонно их придерживалась", - подчеркнула она.

Зеленко уточнила, что особенно жаль, что такие слова президента Казахстана прозвучали накануне министерского заседания ОБСЕ, в состав которой входят обе страны.