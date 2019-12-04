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Ситуация с Портновым: Канада дала Украине два дня

Ситуация с Портновым: Канада дала Украине два дня
21:59 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Канада просит Украину до 6 декабря предоставить основания продления санкций против Портнова.

Департамент иностранных дел и международной торговли Канады обратился к Министерству иностранных дел Украины с официальным письмом, в котором просит до 6 декабря включительно предоставить информацию, которая может быть основанием для продления санкций против экс-заместителя главы Администрации президента Андрея Портнова.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на полученный от МИД ответ на соответствующий запрос.

Во внешнеполитическом ведомстве сообщили, что получили "ноту Министерства иностранных дел Канады от 27 ноября с просьбой предоставить обновленную информацию, если таковая имеется, по вопросам, связанным с пребыванием А.В. Портнова в санкционном списке Канады".

В МИД Украины добавили, что указанный запрос был отправлен 2 декабря на рассмотрение Генеральной прокуратуры. Состоянием на 4 декабря ответ в МИД не поступал.

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Ранее Радио Свобода сообщало, что санкции против Портнова, введенные правительством Канады после Революции достоинства, могут быть сняты в ближайшее время, если Генпрокуратура Украины не уведомит Канаду о наличии оснований для их продления.

Отмечается, что основанием для рассмотрения вопроса о снятии санкций с Портнова стало письмо ГПУ в посольство Украины в Канаде и в Министерство иностранных дел и международной торговли Канады, в котором тогдашний заместитель генпрокурора Сергей Кизь сообщил, что "по состоянию на 29 июля 2019 года юридических оснований для пребывания Андрея Портнова в санкционный списке нет".

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Источники Радио Свобода в канадском правительстве объяснили, что в случае, если новое руководство Генпрокуратуры не разделяет позицию, изложенную в письме уже уволенного работника, и имеет другую информацию, оно должно в кратчайшие сроки проинформировать об этом Министерство иностранных дел Канады по официальным каналам коммуникации.

Генпрокурор Руслан Рябошапка заявил, что Генпрокуратура контактирует с Канадой по поводу санкций в отношении Портнова.

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Андрей Портнов был заместителем главы Администрации президента Виктора Януковича и руководителем Главного управления по вопросам судебной реформы и судоустройства. Портнов покинул Украину сразу после побега экс-президента Виктора Януковича в конце февраля 2014 года. В марте 2014 года правительство Канады применило санкции к Портнову.

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МИД, Канада, Андрей Портнов, Санкция.
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