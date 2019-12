Трамп о разговоре с Зеленским: Просил об услуге для США, а не для себя

Президент США Дональд Трамп признался, что в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским просил оказать услугу для Штатов, а не для себя.

Об этом глава Белого дома написал в своем аккаунте Twitter.

"Когда я говорил по телефону президенту Украины: "Я хочу, чтобы вы оказали США услугу, потому что наша страна через многое прошла и Украина об этом знает", под "нам" я имел в виду США, нашу страну", - написал Трамп.

Он отметил, что попросил, чтобы генеральный прокурор США позвонил Зеленскому или его людям.

"Демократы должны извиниться перед американцами!" - заявил Трамп.

When I said, in my phone call to the President of Ukraine, “I would like you to do US a favor though because our country has been through a lot and Ukraine knows a lot about it.” With the word “us” I am referring to the United States, our Country. I then went on to say that......

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 декабря 2019 г.