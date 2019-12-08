Порошенко: Наше давление действует, наши требования слышат

Новости Украины:Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что оппозиция добилась того, чтобы ее услышала власть.

Петр Порошенко считает, что власть услышала оппозицию и ее требования. В частности он сказал, что власти не собираются вести переговоры с сепаратистами и не ставят под сомнение евроатлантический курс Украины. Об этом он заявил выступая на вече "Красные линии", которое проходило в Киеве.

Также Порошенко заявил, что нынешнее вече это совсем не то, что было на Майдане в 2014.

"Вы ошибаетесь, Майдан не такой. Это - вече поддержки Украины. Единственный, против кого это вече - это Путин", - сказал лидер партии Европейская солидарность.

Экс-президент подчеркнул, что Украине не нужен мир любой ценой, тем более ценой каких-то уступок РФ.

"Нельзя идти на уступки Путину, пока не будет освобожден последний клочок украинской земли. Это должны услышать и наши союзники, и украинский президент. Если мир - это сдача украинских интересов, то это не мир - это капитуляция. Мы говорим решительно Нет капитуляции, - сказал Порошенко.

Напомним, сегодня в Киеве состоялось вече "Красные линии", которое приурочено к встрече лидеров "нормандской четверки".

Как сообщалось ранее, нардеп Ахтем Чийгоз подчеркнул, что с Путиным можно говорить лишь с позиции силы.