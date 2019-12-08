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"Нормандский саммит": Гончарук назвал две главные задачи, которые поставил перед собой Зеленский

"Нормандский саммит": Гончарук назвал две главные задачи, которые поставил перед собой Зеленский
22:35 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Ключевыми задачами на Нормандском саммите Зеленский определил прекращение огня на Донбассе и обмен пленными.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что двумя ключевыми целями президента страны Владимира Зеленского на переговорах в "нормандском формате" в Париже 9 декабря являются прекращение огня на Донбассе и обмен удерживаемыми лицами.

"Я считаю, что лучшим вариантом, в любом случае, является прекращение огня, обмен пленными, фактически. Все наши украинцы должны вернуться домой. И это две главные задачи, которые поставил перед собой президент Зеленский", - сказал глава правительства в воскресенье вечером в эфире "ТСН" (телеканал "1+1).

Он подчеркнул, что "план А" заключается в том, чтобы урегулировать этот конфликт дипломатическим путем, чтобы двигаться к миру, при этом, конечно, отстаивая национальные интересы".

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"Ни о каких сдачах интересов в смысле отказа от территориальной целостности, суверенитета не может идти речь принципиально. Крым и Донбасс - это территория Украины, и там живут украинцы, и мы будем бороться за них, за их возвращение домой настолько, насколько это возможно", - добавил премьер.

Зеленский перед "нормандским саммитом" встретится с Макроном и Меркель

Как сообщалось, 9 декабря в Париже пройдет встреча лидеров стран "нормандского формата" (Украины, Германии, Франции и РФ) по урегулированию ситуации на Донбассе.

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Владимир Зеленский, Алексей Гончарук, Нормандский формат.
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