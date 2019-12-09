"Нормандский саммит": во Франции поделились ожиданиями

Новости Украины:Во Франции ожидают значительного прогресса в выполнении Минских соглашений.

Во Франции ожидают, что саммит "нормандской четверки" будет способствовать достижению существенного прогресса в выполнении Минских соглашений.

Об этом говорится в сообщении посольства Франции в Украине в микроблоге Twitter.

"Сегодня в Париже проходит саммит в "нормандском формате" с участием Эммануэля Макрона, Ангелы Меркель, Владимира Зеленского, Владимира Путина. Этот саммит должен способствовать достижению существенного прогресса в выполнении Минских договоренностей", - говорится в сообщении.

Сьогодні в Парижі проходить саміт у Нормандському форматі за участі Е. Макрона, А. Меркель, В. Зеленського, В. Путіна. Цей саміт повинен зробити можливим досягнення істотного прогресу у виконанні Мінських домовленостей.

Дізнайтеся, яким чином задіяна Франція. https://t.co/2aHYEsEGKE — La France en Ukraine (@FranceenUkraine) December 9, 2019

Как сообщалось ранее, сегодня, 9 декабря, в Париже Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин обсудят возможные шаги к установлению мира на Донбассе.

Зеленский на переговорах намерен в первую очередь поставить вопрос возвращения пленных, прекращения огня и вывода бандформирований с территории Донбасса.

После саммита "нормандской четверки" в Париже состоится двусторонняя встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным.