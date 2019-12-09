"Нормандский саммит": Оттава выразила поддержку Украине

Новости Украины:Перед нормандским саммитом глава МИД Канады выразил свою поддержку Украине.

Перед встречей лидеров "нормандской четверки" в Париже в понедельник Канада заявила о поддержке Украины и подчеркнула, что поддерживает ее суверенитет и территориальную целостность.

"В то время, как лидеры Украины, России, Франции и Германии встречаются в Париже для Нормандского саммита, Канада подтверждает свою неизменную поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины. Мы всегда будем стоять с народом Украины в его стремлении к миру, стабильности и процветанию", - написал министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань в Twitter.

Напомним, 9 декабря в Париже состоится встреча лидеров стран нормандской четверки — Владимира Зеленского (Украина), Ангелы Меркель (Германия), Эммануэля Макрона (Франция) и Владимира Путина (РФ).

Как ожидается, после переговоров президент Украины проведет также двухстороннюю встречу с главой Кремля.

Это будет первая нормандская встреча за три года. Последний из них прошла в октябре 2016 года. С тех пор Франсуа Олланда в «четверке» сменил Эммануэль Макрон, а Петра Порошенко — Владимир Зеленский.