Невозможно работать: Зеленский рассказал об отношении к протестам

Владимир Зеленский убежден, что Украина является демократическим государством, где возможны акции протеста, но уже жалеет, что разрешил свободный проход по улице Банковой.
Об этом глава государства рассказал во время общения с украинскими СМИ в Париже.
“Относительно акций. У нас страна демократическая. Ну, акции - и акции. Вы же знаете, там очень много акций. Кстати, я уже жалею, что мы открыли (Банковую - ред.), ну, просто невозможно работать, они там кричат, гудят”, - отметил Президент.
Одновременно он заметил, что когда на встрече “нормандской четверки” опровергал упреки по поводу “радикализма” в Украине, российская сторона использовала данные о митингах в свою пользу.
“Ну, хочется, пусть собираются, но мне кажется, такие акции - только козырь и аргумент (и точно не для нас), которым сегодня пользовался президент РФ”, - добавил Зеленский.
Напомним, 9 декабря в Париже состоялся саммит лидеров стран Нормандской четверки. Президенты Украины, России, Франции и канцлер Германии Владимир Зеленский, Владимир Путин, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель обсудили вопросы урегулирования ситуации на Донбассе. По итогам встречи было принято коммюнике.
Тем временем в Украине активисты протестуют против возможной капитуляции на переговорах. На улице Банковой возле Офиса президента митингующие разбили лагерь.