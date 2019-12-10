Скачать
Вторник, 10.12.2019
Итоги дня 9 декабря: "Нормандский саммит" и "крымская" резолюция ООН
Итоги дня 9 декабря: "Нормандский саммит" и "крымская" резолюция ООН
Отвод вооружений и формула Штайнмайера: о чем договорились Зеленский и Путин
Отвод вооружений и формула Штайнмайера: о чем договорились Зеленский и Путин
Арсенал сотворил камбэк в матче против Вест Хэма (Фото, Видео)
Арсенал сотворил камбэк в матче против Вест Хэма (Фото, Видео)
10 декабря - приметы и обряды в Знамение Пресвятой Богородицы
10 декабря - приметы и обряды в Знамение Пресвятой Богородицы

Невозможно работать: Зеленский рассказал об отношении к протестам

Невозможно работать: Зеленский рассказал об отношении к протестам
07:25 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Президент Владимир Зеленский спокойно относится к акциям протеста под стенами Офиса президента, хотя они "мешают работать".

Владимир Зеленский убежден, что Украина является демократическим государством, где возможны акции протеста, но уже жалеет, что разрешил свободный проход по улице Банковой.

Об этом глава государства рассказал во время общения с украинскими СМИ в Париже.

“Относительно акций. У нас страна демократическая. Ну, акции - и акции. Вы же знаете, там очень много акций. Кстати, я уже жалею, что мы открыли (Банковую - ред.), ну, просто невозможно работать, они там кричат, гудят”, - отметил Президент.

Одновременно он заметил, что когда на встрече “нормандской четверки” опровергал упреки по поводу “радикализма” в Украине, российская сторона использовала данные о митингах в свою пользу.

Встреча нормандской четверки в Париже: онлайн-трансляция (Фото, Видео)

“Ну, хочется, пусть собираются, но мне кажется, такие акции - только козырь и аргумент (и точно не для нас), которым сегодня пользовался президент РФ”, - добавил Зеленский.

Напомним, 9 декабря в Париже состоялся саммит лидеров стран Нормандской четверки. Президенты Украины, России, Франции и канцлер Германии Владимир Зеленский, Владимир Путин, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель обсудили вопросы урегулирования ситуации на Донбассе. По итогам встречи было принято коммюнике.

Тем временем в Украине активисты протестуют против возможной капитуляции на переговорах. На улице Банковой возле Офиса президента митингующие разбили лагерь.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Протест, Митинг, Активисты, Владимир Зеленский, Офис Президента.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Судьба не зависит от линий на ладонях: так о чем же они говорят
02 Мендель о "нормандском саммите": Переговоры прошли очень успешно
03 Путин доволен переговорами с Зеленским
04 "Нормандский саммит": переговоры Путина и Зеленского завершены
05 Главные причины, почему вы должны есть чеснок каждый день
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Аномальный декабрь: в Украине будет тепло и без осадков
Аномальный декабрь: в Украине будет тепло и без осадков
Меркель о специальном статусе Донбасса: Его сроки будут продлены
Меркель о специальном статусе Донбасса: Его сроки будут продлены
На Донбассе погибли трое украинских военных
На Донбассе погибли трое украинских военных
День зимнего солнцестояния 2019 — дата праздника, традиции
День зимнего солнцестояния 2019 — дата праздника, традиции
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь